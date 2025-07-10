漢光41》「雄風」飛彈車機動部署演練 共艦侵擾一艘都跑不掉

反艦飛彈機動發射車組（圖上），由功能不同的多型車輛組成，圖下則為雄三飛彈射擊畫面。（圖：資料照及國防部提供。本報合成）

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍漢光41號演習今天（10日）進入第二天的演練，為模擬反制共艦在台海週邊海域侵擾，海軍反艦飛彈部隊「海鋒大隊」在台灣南北出動多個雄風飛彈的機動發射車組，進行接令後機動放列部署操演，緊盯共艦動態，而共艦每日在台海週邊的侵擾動態，也讓「海鋒大隊」以近乎實戰的狀態進行接敵迎戰操演。

「海鋒大隊」為我國海軍反艦飛彈部隊的代稱，目前轄有兩個大隊，第一大隊位在台中清水，第二大隊位在高雄左營，海軍規劃成立第三大隊，大隊部將設在花蓮地區。「海鋒大隊」目前轄下有6個固定陣地中隊丶6個機動中隊（包括新成軍的機動第6中隊）丶1個支援中隊，合計13個中隊單位，隨著國造雄風系列反艦飛彈量產撥交，以及美國售台魚叉反艦飛彈系統分階段抵台，機動中隊的數量還會再增加。

請繼續往下閱讀...

為模擬反制共艦在台海週邊海域侵擾，海軍反艦飛彈部隊「海鋒大隊」9日在南北各地出動多個雄風飛彈的機動發射車組，進行接令後機動放列部署操演。（圖：軍聞社提供）

「海鋒大隊」目前作戰主力為國造改良型雄二丶雄三及增程型雄三飛彈。現役雄二飛彈的標準接戰射程為80浬（148.16公里），最新量產中的雄二反艦飛彈則是改良精進款，射程估計可達160公里至200公里之間，在反電子干擾的設計上，已與歐美國家先進反艦飛彈同等級。現役雄三飛彈標準接戰射程為150公里至200公里之間，最大射程可達250公里，增程型雄三飛彈的最大射程據稱可達400公里，大大提升我國反艦飛彈的接戰範圍。

國軍漢光41號演習9日開始，「海鋒大隊」在昨天傍晚接獲命令後，立即指示台灣南北各地的反艦飛彈機動發射車組出動，並在海軍陸戰隊戒護兵力戒護下進入陣地，完成機動飛彈車組放列部署，並架設偽裝網，發揮部隊立即應變能力，展現平時訓練成果與作戰效能。

「海鋒大隊」昨在台灣南北出動多個雄風飛彈的機動發射車組，進行接令後機動放列部署操演，飛彈車出現在街道上，增添演習的嚴肅氣氛。（圖：軍聞社提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法