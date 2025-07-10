獨家》因應漢光演習灰色襲擾 2艘沱江級艦緊急增援東部 進駐花蓮港

沱江級巡邏艦駛入花蓮港內（記者游太郎攝）

〔記者游太郎／花蓮報導〕國軍「漢光41號」實兵操演進入第二天，海軍針對中國對台灰色地帶襲擾，昨天各軍港船艦完成整備、緊急出港後，2艘沱江級塔江艦（舷號619）、安江艦（舷號625），今天上午8時許先後駛入花蓮港，並泊靠花蓮海巡艦艇碼頭整補待命，待命因應監控出沒東部海域的中國艦艇。

今天清晨包括海巡東機隊及花蓮海巡隊艦艇，除100噸級以下巡防艇未出港外，幾乎全數出動駛往東部海域，模擬監控在東部海域出沒的中國各式船艦，海軍2艘沱江艦則於8時陸續駛入花蓮港內整補，隨時待命駛往東部海域執行監控任務。

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2艘沱江級巡邏艦泊靠花蓮港內進行補整，待命出港。（記者游太郎攝）

去年的漢光40號演習，國防部為了增強東部制海戰力實兵驗證，經過多次組合訓練後，曾出動包括一艘沱江級巡邏艦、二艘光六快艇及海巡安平級救難艦，完整進行包括進港整補、濱海作戰部署及戰術演練，並成功發射雄二飛彈，今年則從灰色襲擾開始實施戰備部署及相關演練。

官員表示，增強東部制海戰力戰術演練相當重要，除了演練東部海域的濱海作戰戰術及部署能力外，海巡艦艇的「平戰轉換」也是驗證的重點。

沱江級巡邏艦泊靠花蓮海巡隊碼頭，海釣船在旁急駛而過。（記者游太郎攝）

2艘沱江級巡邏艦今早駛入花蓮港整補。（記者游太郎攝）

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