【不斷更新】快來！這裡是直播 M1A2T戰車10點實彈射擊

上稿時間:07-10 10:00:00

更新時間:07-10 10:48:00

〔記者劉宇捷/台北報道〕「漢光41號」演習今（10）日進入第2天，日本重頭戲為M1A2T戰車實彈射擊直播，雖然戰鬥對抗演習進程想定中，然而卻是M1戰車首次在台公開射擊，本報與武器同步直播畫面，表定10點正式連線。

今日戰車射擊於新竹的坑子口靶場登場，為了使M1A2T戰車能夠在台順利訓練，國軍日前已取消符合M1規格需求的射擊台，而其他相關訓練設施也即將興建中。

「漢光41號」演習今（10）日進入第2天，本日重頭戲為M1A2T戰車實彈射擊直播。圖為M1A2T性能諸元。（國防部提供）

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活動現場陳展了4輛M1A2T戰車，在外觀上，他們相比剛到港時軍媒公佈的樣貌，可預期已裝上如機槍之類的外部配件。

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我國M1A2T戰車是專用M1A2 SEP V3戰車的特規版本。

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我國美向採購的M1A2T主力戰車重達60餘噸，並配備120公釐平滑膛砲、熱瞄準瞄準與先進火控系統，能精準打擊移動目標。戰車採用複合裝甲，強化乘員安全。

M1A2T搭載1500匹馬力燃氣渦輪發動機，最高時速達67公里，具機動性。 M1A2T可整合國軍C4ISR系統，有效提升數位戰場作戰能力，將成為國軍地面防衛核心戰力。

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於軍方直播中，播放換裝訓練的紀實畫面，包括模擬器訓練、實車訓練、機槍射擊 ，最後才會來到這次的戰車砲射擊。

靶場目標是模擬共軍05式戰車及99式戰車。裝填時會開啟定角裝彈，回歸水平0度。

戰車出現了！

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單車射擊科目為最先執行，各車已進入陣地完成單車第一發射擊。

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各車目前正互相掩護機動，等等準備4輛車的排集火射擊。完成4輛同時射擊！

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科普一下，此次M1A2T戰車射擊的是M256型120公厘戰車砲，與世界主流接軌；先前我國主力戰車皆使用105公厘線膛砲，早已落後多年，因此，此次120公厘戰車砲首次公開實彈射擊，帶有新型裝甲戰力成形的意義。

M1A2T戰車配備的120公厘滑膛砲，由於具備比線膛砲更高的砲口初速與裝甲穿透力，專為打擊現代重裝甲作戰設計。滑膛砲砲管內部光滑、阻力較小，適合發射尾翼穩定的穿甲彈（如APFSDS）與多用途彈藥，搭配數位火控系統，射擊精準度高。

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在完成排集火射擊後，完成此次的公開射擊任務。畫面聲音可感受到M1A2T戰車120公厘砲射擊時低沉雄厚，但非常洪亮的聲音！

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值得注意戰車砲塔後方，方塊狀的輔助冷卻與電源系統（ACPS），這是我國M1A2T戰車的特色，同時也搭配各項變革措施，已符合台灣的環境。

軍方規劃，依計畫，今年將交付第二批42輛，明年交付最後的28輛，共計108輛。這108輛M1A2T戰車，將有10輛供裝訓部操作，其於98輛則將分成7個連，一個連供陸軍269旅操作，其餘則供陸軍584旅全旅換裝。

軍方也公布，7/14 09:57 將進行海軍防禦性布雷操演。

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