汽車大廠的軍工實力！Subaru交付新型無人機助陣日空防

汽車大廠速霸陸（Subaru）交付日本防衛省的實驗性無人機，其外型酷似小型匿蹤戰機。（圖：Subaru）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍事網站《Army Recognition》報導，日本汽車製造商速霸陸（Subaru）於9日向日本防衛裝備廳（ATLA）交付了一架實驗性無人機。此舉象徵日本為未來空戰佈局的「忠誠僚機」計畫，已正式從原型製造進入性能驗證階段。

這架由Subaru負責設計、製造與飛行測試的原型機，核心任務是驗證兩項關鍵技術：一是能自主計算並適應最佳路徑的飛行系統；二是能讓飛行員在有人駕駛的戰機座艙內，直接遙控無人機的即時控制介面。

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此計畫是日本「有人機與無人機協同作戰」（Manned-Unmanned Teaming, MUM-T）長期藍圖的第一階段。MUM-T概念旨在將飛行員的決策能力與無人機的續航力、可消耗性相結合，以提升作戰彈性並降低人員風險，被視為未來空戰的核心戰略之一。該藍圖的最終目標，是發展出無需人力直接介入的完全自主化無人機蜂群。

Subaru在此計畫中的角色，奠基於其超過50年的無人機開發經驗。該公司前身為富士重工業，在航太系統領域背景深厚，並於2023年為日本貢獻了符合ISO標準的無人機防撞協議。ATLA將運用此原型機，在九州地區的空軍基地與訓練場進行自主導航與編隊飛行等性能評估。

這項計畫的戰略重要性，與日本當前致力於整合有人與無人系統以強化空防能力的國策一致。透過發展由戰機飛行員直接操作的協同無人機，預期能減輕飛行員的作戰壓力並延長任務續航力。

此計畫也與日本參與的「全球空戰計畫」（Global Combat Air Programme, GCAP）及其他國際合作項目並行，共同構成其為應對持續演變的區域安全挑戰，所探索的分布式空戰與網路化平台選項。

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