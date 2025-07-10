美砸重金造艦 第三艘哥倫比亞級核潛艦「格羅頓號」啟動

美國海軍新一代哥倫比亞級彈道飛彈核潛艦，是維繫其海基核威懾的關鍵支柱。然而，其造艦計畫遭遇嚴重的生產延誤，恐怕在汰換老化艦隊時，出現致命的「戰力空窗期」。（圖：美國海軍）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍事網站《Army Recognition》報導，美國海軍在2026財年預算中，正式編列了第三艘哥倫比亞級（Columbia-class）彈道飛彈核潛艦的採購資金。這艘被命名為格羅頓號（USS Groton, SSBN-828）的潛艦，是美國為汰換老化中的俄亥俄級（Ohio-class）艦隊、將海基核威懾力量現代化的關鍵一步。

美國海軍計畫自2026財年起，每年建造一艘哥倫比亞級核潛艦。為此，海軍在預算中，為該計畫申請了高達109.2億美元（約新台幣3191億元）的資金，用於支付格羅頓號的建造、完成前兩艘潛艦的工程，並為後續艦艇採購長週期材料。預算中也包含13.5億美元（約394億元），專門用於提升美國海洋工業基礎（MIB）的產能。

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戰略需求迫切：百年核威懾的現代化之路

然而，整個計畫正受到嚴重的工程延誤挑戰，首艦哥倫比亞特區號（District of Columbia, SSBN-826）的交付時間，已從原訂的2027年10月，推遲了12至16個月。此延誤歸因於材料供應、勞動力整備與建造效率等問題。

對美國海軍而言，這個工程延誤極具風險，因為其計畫自2027年起，每年讓一艘俄亥俄級核潛艦退役。若哥倫比亞級艦無法準時交付，美國海軍可能無法維持其戰略威懾所需最低兵力，也就是10艘可部署的彈道飛彈核潛艦。美國政府審計署（GAO）的報告也證實，目前的建造效率仍未達標。

工業現實瓶頸：新舊交替恐現戰力空窗

哥倫比亞級潛艦計畫旨在採購12艘新潛艦，以取代14艘俄亥俄級潛艦，雖然新型艦數量比舊型艦少2艘，但新艦得益於新型反應爐核心，在42年的服役壽期內無需更換燃料，大幅減少了維護時間。

每艘哥倫比亞級潛艦將配備16枚三叉戟II D5LE（Trident II D5LE）潛射彈道飛彈，並採用了多項先進技術，例如能大幅降低噪音的渦輪電力推進系統（turbo-electric propulsion）、X型尾舵，以及與維吉尼亞級（Virginia-class）核動力攻擊潛艦共通的作戰系統與聲納陣列。這些設計共同確保哥倫比亞級艦能在未來的戰略環境中，持續扮演美國海基核威懾的核心角色。

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