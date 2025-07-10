美軍大絕招！最新核潛艦能射「極音速飛彈」 全球即刻秒殺

每一艘如圖中維吉尼亞級潛艦的部署，都仰賴強大的工業基礎支持。為確保未來水下戰力不中斷，美國海軍正投資上億美元，目標在2028年前達成每年新建兩艘維吉尼亞級與一艘哥倫比亞級潛艦的產能。（圖：美國海軍）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍事網站《Army Recognition》報導，美國海軍在其2026財政年度的造艦計畫中，編列預算採購兩艘新型維吉尼亞級（Virginia-class）核動力攻擊潛艦。這兩艘潛艦將是Block VI生產系列的開端，並將首次整合高超音速飛彈打擊能力，標誌著美軍水下優勢將進入一個全新階段。

這兩艘預計將被命名為波多馬克號（USS Potomac, SSN-814）與諾福克號（USS Norfolk, SSN-815）的潛艦，展現了美國海軍為回應印太與北大西洋地區日益增長的威脅，所做的戰略佈局。2026財年的預算為此撥款110.78億美元（約新台幣3237億元）。

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Block VI型的關鍵升級，在於其將成為首個專為支援「常規即時打擊」（Conventional Prompt Strike）計畫而配置的維吉尼亞級潛艦系列。該計畫的核心是搭載能以洲際距離進行精準陸地攻擊的極音速飛彈，旨在提供一種非核戰略嚇阻能力，從遠距離摧毀具時效性的高價值目標。

此型潛艦將延續自Block V型的設計，包含一個約25.6公尺、配有四個垂直發射管的「維吉尼亞酬載模組」（Virginia Payload Module, VPM），使其打擊武器總數維持在40枚。此一設計在海軍的四艘俄亥俄級（Ohio-class）巡弋飛彈潛艦退役之際至關重要。

為實現到2028年每年生產兩艘維吉尼亞級與一艘哥倫比亞級（Columbia-class）潛艦的長期目標，美國海軍也正大力投資其潛艦工業基礎。2026財年預算中包含1.3億美元，專門用於勞動力發展與基礎設施支持，以降低造艦時程的風險。

此兩艘潛艦水下排水量達10200噸，由一座S9G核反應爐驅動，航速超過25節，並可持續潛航三個月以上。它們的加入，將確保美國海軍在未來數十年持續保有水下戰略優勢。

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