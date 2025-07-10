漢光41》即將退休的M41D戰車烈嶼趴趴走 戰備偵巡強化臨戰應變

M41D輕戰車於烈嶼地區道路實施戰備偵巡。（軍聞社）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍「漢光41號」實兵演習今日邁入第二天，台灣本島及外離島部隊陸續進行各項戰力保存、臨戰訓練。陸軍金防部烈嶼守備大隊所屬M41D「華克猛犬」輕戰車，昨（9）日白天於烈嶼道路進行戰備偵巡，也讓即將於2028年退出戰備序列的老兵，繼續為國奉獻。

國軍自1958年起陸續獲得700輛M41「華克猛犬」系列輕戰車，國軍於1996年左右，將50輛M41輕戰車性能提升，改裝柴油引擎後稱為「M41D」，現僅剩10餘輛納編於陸軍烈嶼守備大隊。雖然這型戰車的車體小巧，適合在崎嶇地形與狹小道路、坑道穿梭，但其搭載76公厘戰車砲、較為薄弱的裝甲，已與現今各式戰車技術出現代差，因此，國防部去年宣布，M41D輕戰車將於2028年退役。

在此之前，M41D輕戰車持續扮演守疆衛土角色，軍方資訊顯示，陸軍金防部烈嶼守備大隊昨日執行戰備偵巡演練，出動M41D輕戰車於地區道路實施戰備偵巡，強化部隊臨戰狀況下的快速反應與行動能力，驗證戰備整備與應變處置。

請繼續往下閱讀...

M41D輕戰車於烈嶼地區道路實施戰備偵巡，官兵還進行搶修演練。（軍聞社）《軍聞社》報導，官兵在演練期間，依令完成行軍機動與部署，模擬接獲任務後，迅速前推至指定位置，途中執行戰場搶修課目，模擬戰車在任務途中發生故障，機動保修人員即刻檢查處置，並完成拖救作業，強化裝甲部隊面對突發狀況的應變與支援能量。

烈嶼守備大隊戰車連連長陳少校表示，單位平時透過戰備偵巡演練，能使官兵熟悉作戰環境與任務流程，持續提升裝備操作與後勤支援等各項能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法