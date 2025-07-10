制裁破功！報告揭俄戰機零件來源 台灣也上榜

俄羅斯Su-35S戰機（圖）看似強大，但最新報告拆解其「心臟」後發現，竟是由美、日、台等西方零件所組成，戳破其軍工自主的神話。（圖：俄羅斯航空太空軍）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據烏克蘭軍事網站《Militarnyi》引述一份最新調查報告指出，俄羅斯現役主力戰機Su-34與Su-35S，其內部電子零件幾乎全由西方國家製造。在這份由國際人權夥伴關係（IPHR）等機構合作的調查中，發現台灣也名列供應來源之一，在Su-34戰機中佔有約3.1%的零件比例。

這份名為《問題的一部分》（PARTS OF THE PROBLEM）的報告，由IPHR與獨立反貪腐委員會（NAKO）等機構合作撰寫。報告分析了戰機中1119個電子零件，並成功追溯其中1115個的來源。以Su-34為例，高達68%的電子零件來自美國，其次為日本的16.2%。其他主要來源國還包括歐盟國家、瑞士、台灣與南韓。Su-35S的零件構成比例也幾乎相同。

請繼續往下閱讀...

報告指出，這些受國際制裁管制的歐美日台韓零件，是透過一個龐大的進口與供應網絡流入俄羅斯。該網絡利用位於中國、香港、土耳其、阿拉伯聯合大公國甚至部分歐盟國家的中間商與空殼公司，持續為俄國軍工體系輸送關鍵技術。

調查點名了多家全球頂尖科技公司，其產品被發現用於俄國戰機中。這些製造商包括德州儀器（Texas Instruments）、亞德諾半導體（Analog Devices）、英特爾（Intel）、村田製作所（Murata）、美信（Maxim）與安森美（OnSemi）等知名企業。

除了新機製造，報導也提及，西方國防工業間接參與了俄國戰機的維護。例如，國際情報社群InformNapalm先前曾揭露，法國的泰雷茲（Thales）與賽峰（Safran）集團所製造的航電設備，仍被用於俄羅斯的Su-30SM戰機上，並由哈薩克的公司繞過國際制裁進行維護。

截至2024年，俄羅斯仍有多達130架現代化的Su-30SM戰機，裝備著這些法國設備。這些發現共同揭示了，儘管俄羅斯在軍事上展現強硬姿態，其最先進的空中武力，卻在核心技術上，嚴重依賴其地緣政治對手所提供的電子零件。

一架新交付的俄羅斯Su-34戰鬥轟炸機，其內部卻是由大量來自美國、日本、甚至台灣的電子零件組裝而成，揭示了俄國軍工對西方技術的深層依賴。（圖：俄羅斯航空太空軍）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法