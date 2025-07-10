美女軍官主持M1A2T戰車射擊直播 吳偲語為「台版艾布蘭」做足功課

陸軍裝訓部今（10）日上午舉辦M1A2T在台首次實彈射擊訓練，並由官媒主持直播，向大眾解說訓練內容，其中，現於機步269旅擔任政戰官的吳偲語中尉，也為這次直播做足了「台版艾布蘭」的知識功課。（本報資料照，記者劉宇捷攝）

〔記者陳治程／台北報導〕為使國人認識國軍新式戰車，並展示官兵換裝訓練成果，陸軍今（10）日在新竹坑子口靶場舉辦「M1A2T戰車實彈射擊訓練」，其高頻的聲浪、快速機動與低沉的開砲聲響，已是台版艾布蘭留下的第一印象；但特別的是，在軍媒官方直播的主持陣容中，赫見一張清秀臉孔，原來就是曾下過聯勇操演、主持過莒光園地節目的吳偲語中尉。

國軍今日在各個官方社群直播M1A2T戰車實彈射擊，亮出各界引頸期盼的「台版艾布蘭」本尊外，而官方的解說陣容，除兩位投入戰車接裝的專業教官劉宇翊上尉、楊昕芷中士外，另有陳膺昇少校、以及隸屬269旅的中尉政戰官吳偲語兩位主持人共同組成，可謂顏值、實力兼具，讓大眾在一睹強大火力的同時，也可藉由解說快速認識新式戰車。

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雖然轉任政戰軍官，但吳偲語過去也曾在化兵群單位服務過，更曾擔任化測中心裁判官，去（2024）年底她更隨現職單位的機步269旅「下聯勇」，持續增添閱歷。（吳偲語提供）

其中，吳偲語過去在基層士官時期，曾在33化兵群、39化兵群、新訓中心服務，先後參與過基地鑑測，並擔任化測中心裁判官，以及陸軍司令部勤務營憲兵連的連輔導長一職；晉升政戰軍官後則轉任機步269旅，擔任輔導長並升任現職的政戰官。值得一提的是，她也曾獲薦主持國軍節目《莒光園地》，更曾隨部隊南下保力山投入「聯勇操演」，經歷相當豐富！

現於陸軍機步269旅擔任旅部政戰官的吳偲語中尉（左），不只有基層主戰部隊多年士官歷練；升任軍官後更獲薦登上莒光園地主持節目，並在本次M1A2T戰車直播中展現流利口條。（擷自青年日報官方直播影片）

儘管非裝甲兵出身，作為主持人的吳偲語在40分鐘的直播裡仍展現流利口條，向大眾清晰傳達射擊訓練的規劃，並透過與教官的良好互動，讓觀看民眾能快速了解參演官兵訓練課目及訓練成果，將她過去在基層部隊、甚至是《莒光園地》節目中磨練出的能力完整發揮。

而在本次射擊後，吳偲語所屬的機步269旅也將配合M1A2T戰車抵台，換裝一支戰車連，提升機動打擊戰力；其餘同型車則會分由裝訓部戰車營、裝甲584旅接收，分別作為換裝訓練和戰備任務之用。

根據規劃，預計2026年初全數抵台的108輛M1A2T戰車，除10輛續留裝訓部做換裝用途外，其他98輛將分由裝甲584旅全連換裝，以及機步269旅戰車連部分換裝。（軍聞社官方Facebook）

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