漢光41》海陸戒護營一年役男參與漢光 海鋒飛彈車穿梭車陣移防

漢光41號演習首日，海軍海鋒大隊的機動飛彈車於傍晚時分接獲命令後，隨即整裝出發前往預定戰術位置，執行備戰及戰力保存。（軍聞社提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕國軍「漢光41號」演習今日進入第二天，做為先期動員整備階段，國軍各部隊也開始模擬預先移防至戰術位置。根據軍方報導，海軍海鋒大隊的機動飛彈車，昨日傍晚在接獲戰情命令後隨即出動部署，與民間車流同行形成有趣對比；此外，新成立、以一年義務役為主力的海軍陸戰隊戒護兵力，也同步出動，為飛彈車提供陣地偵察與緊戒。

漢光演習首日，海軍海鋒大隊的機動飛彈車於傍晚時分接獲命令後，隨即整裝出發前往預定戰術位置，執行備戰及戰力保存；期間行經市區道路與民眾汽、機車流一同並行，在抵達戰術位置後，官兵立即將飛彈車組放列部署，並架設上偽裝網，以待命戰備，訓練部隊立即應變能力。

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海鋒大隊的機動飛彈車傍晚出動，與民間汽、機車流同行，形成有趣對比。（軍聞社提供）

抵達戰術位置後，官兵立即將飛彈車組放列部署，並架設上偽裝網，以待命戰備。（軍聞社提供）

儘管軍媒並未明說，但其中值得注意的是，隨著海軍陸戰隊兵力轉型政策、日前剛成立的海陸戒護營官兵也投入至這次的漢光部署中，從軍媒畫面可見，身穿海軍陸戰隊迷彩戰鬥個裝，手持T65K2步槍的官兵，也於陣地周圍實施警戒。

值得注意的是，新成立、以一年義務役為骨幹的海軍陸戰隊戒護兵力，也同步出動，為飛彈車提供陣地偵察與緊戒。（軍聞社提供）

依據本報先前專訪內容得知，海軍陸戰隊戒護營兵力，除中士以上幹部外，多以一年期義務役官兵為主力，而他們的任務是在海鋒大隊機動飛彈車抵達前實施陣地偵察與肅清，接著護送飛彈車進入陣地後，隨即分頭在陣地外周圍進行緊戒，確保飛彈車安全執行戰備任務。此次畫面也證實，海軍陸戰隊戒護兵力在漢光演習期間，實際投入備戰操演，實兵、實地模擬戰時任務狀況。

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