自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

漢光41》海陸戒護營一年役男參與漢光 海鋒飛彈車穿梭車陣移防

2025/07/10 14:50

漢光41號演習首日，海軍海鋒大隊的機動飛彈車於傍晚時分接獲命令後，隨即整裝出發前往預定戰術位置，執行備戰及戰力保存。（軍聞社提供）漢光41號演習首日，海軍海鋒大隊的機動飛彈車於傍晚時分接獲命令後，隨即整裝出發前往預定戰術位置，執行備戰及戰力保存。（軍聞社提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕國軍「漢光41號」演習今日進入第二天，做為先期動員整備階段，國軍各部隊也開始模擬預先移防至戰術位置。根據軍方報導，海軍海鋒大隊的機動飛彈車，昨日傍晚在接獲戰情命令後隨即出動部署，與民間車流同行形成有趣對比；此外，新成立、以一年義務役為主力的海軍陸戰隊戒護兵力，也同步出動，為飛彈車提供陣地偵察與緊戒。

漢光演習首日，海軍海鋒大隊的機動飛彈車於傍晚時分接獲命令後，隨即整裝出發前往預定戰術位置，執行備戰及戰力保存；期間行經市區道路與民眾汽、機車流一同並行，在抵達戰術位置後，官兵立即將飛彈車組放列部署，並架設上偽裝網，以待命戰備，訓練部隊立即應變能力

海鋒大隊的機動飛彈車傍晚出動，與民間汽、機車流同行，形成有趣對比。（軍聞社提供）海鋒大隊的機動飛彈車傍晚出動，與民間汽、機車流同行，形成有趣對比。（軍聞社提供）

抵達戰術位置後，官兵立即將飛彈車組放列部署，並架設上偽裝網，以待命戰備。（軍聞社提供）抵達戰術位置後，官兵立即將飛彈車組放列部署，並架設上偽裝網，以待命戰備。（軍聞社提供）

儘管軍媒並未明說，但其中值得注意的是，隨著海軍陸戰隊兵力轉型政策、日前剛成立的海陸戒護營官兵也投入至這次的漢光部署中，從軍媒畫面可見，身穿海軍陸戰隊迷彩戰鬥個裝，手持T65K2步槍的官兵，也於陣地周圍實施警戒。

值得注意的是，新成立、以一年義務役為骨幹的海軍陸戰隊戒護兵力，也同步出動，為飛彈車提供陣地偵察與緊戒。（軍聞社提供）值得注意的是，新成立、以一年義務役為骨幹的海軍陸戰隊戒護兵力，也同步出動，為飛彈車提供陣地偵察與緊戒。（軍聞社提供）

依據本報先前專訪內容得知，海軍陸戰隊戒護營兵力，除中士以上幹部外，多以一年期義務役官兵為主力，而他們的任務是在海鋒大隊機動飛彈車抵達前實施陣地偵察與肅清，接著護送飛彈車進入陣地後，隨即分頭在陣地外周圍進行緊戒，確保飛彈車安全執行戰備任務。此次畫面也證實，海軍陸戰隊戒護兵力在漢光演習期間，實際投入備戰操演，實兵、實地模擬戰時任務狀況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中