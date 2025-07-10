【影】火球帥炸了！M1A2T射擊照片出來啦 動態訓練畫面同步曝光

〔記者劉宇捷／台北報導〕我國M1A2T戰車實彈射擊今（10）日正式對外公開畫面，國防部亦同步開啟網路直播，並發布換裝訓練過程的畫面。軍方也釋出M1A2T戰車訓練時的射擊照片與短片，只見開火瞬間，砲彈高速射出、砲口短暫產生一團火球，畫面相當震撼，而短片也曝光了多個視角以及進行夜間射擊的畫面。

軍媒今日釋出了M1A2T戰車訓練時的射擊照片與短片，只見開火瞬間，砲彈高速射出、砲口短暫產生一團火球，畫面相當震撼！（圖片取自青年日報IG）

M1A2T戰車「公開」射擊今日於新竹的坑子口靶場登場，此前部分M1戰車部隊也已先低調、依序完成實彈射擊訓練。而在今日公開射擊結束後，軍媒也隨即發布M1A2T戰車的相關訓練紀實與射擊畫面，包括高速行駛、機動、裝備整備，甚至是夜間射擊等，顯示國軍在操作M1戰車上已逐步上線。

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軍媒今日釋出了M1A2T戰車訓練時的射擊照片與短片，只見開火瞬間，砲彈高速射出、砲口短暫產生一團火球，畫面相當震撼！（圖片取自軍聞社臉書）

軍媒同步釋出M1A2T戰車的裝備整備畫面。（圖片取自軍聞社臉書）

從短片中，可見我國新購的M1A2T戰車在野地訓場中奔馳，並且進行了高速機動以及各項實彈射擊科目，有砲塔正面射擊、轉向車側面射擊、車外拉火繩射擊、靜對動射擊，最後還有夜間射擊。由於這波射擊訓練都在坑子口的野地訓場進行，因此每次射擊時都會因震波揚起陣陣煙塵，砲彈高速射出後，砲口也會短暫產生一團火球，整體視覺畫面相當震撼。

從照片中也能明顯發現，這批M1有別於剛抵台的純淨綠色迷彩樣貌，在經過多次實車與射擊訓練後，車上已出現不少煙塵的痕跡，有一種滿滿的「實戰感」。（圖片取自軍聞社臉書）

另外，軍方釋出部分整備及射擊畫面，特別是M1A2T戰車射擊的部分，有從車後、車側，也有砲塔轉向射擊的畫面，但唯一不變的都是，火光非常驚人，照片凝結的那個瞬間真的是帥炸了！從照片中，也能明顯發現，這批M1有別於剛抵台的純淨綠色迷彩樣貌，在經過多次實車與射擊訓練後，車上已出現不少煙塵的痕跡，有一種滿滿的「實戰感」。

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