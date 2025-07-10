限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
漢光41》海巡萬里艦開進蘇澳軍港平戰轉換 吊掛雄二飛彈備戰演練
海巡署萬里艦開進蘇澳軍港平戰轉換，今天上午吊掛雄二飛彈備戰演練。（圖由李姓軍事迷提供）
〔記者江志雄／宜蘭報導〕配合漢光41號實兵演練，海巡署安平級巡防艦萬里艦駛入蘇澳軍港，今天（10日）吊掛雄風二型反艦飛彈彈箱，執行「平戰轉換」，應處共軍灰色地帶襲擾。
萬里艦船身有不少因應軍事用途的預留空間。（圖由李姓軍事迷提供）
600噸級的萬里艦配置在北部地區機動海巡隊，平時專責我國北方專屬經濟海域巡弋任務，為因應漢光41號演練，昨天駛入蘇澳軍港，今天上午吊掛雄二型反艦飛彈彈箱，加入演練行列。
請繼續往下閱讀...
「平戰轉換」平時執行所屬任務，戰時轉換為軍事作戰模式。以海巡署安平級巡防艦為例，船艦上預留加裝飛彈等重型武器空間，必要時即可快速轉為軍事用途。
漢光41號登場後，蘇澳軍港濟陽級軍艦，昨天分批開往蘇澳外海，實施戰力保存演練，海巡署萬里艦今天吊掛雄風二型反艦飛彈彈箱，啟動一系列演練課目。