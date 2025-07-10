模擬中國飛彈攻台 全聯賣場演練疏散安撫失控民眾太逼真

模擬避難時，發生民眾身體不適、昏倒等意外的處理作業，過程逼真。（記者蔡文居攝）

〔記者蔡文居／台南報導〕2025年是我國「城鎮韌性演習元年」，在7月國家團結月中，首次結合民間通路，台南市全聯賣場今天加入防空疏散避難演練，模擬中國飛彈攻台，空襲警報響起，發生消費民眾情緒失控爭吵、昏倒等意外，全聯員工緊急疏散消費者避難、安撫民眾情緒，並施予CPR，過程十分逼真。

今天演練以台南市東區全聯「生產店」為場景，包括內政部政務次長董建宏、警政署警政委員吳敬田、全聯南高處副處長梁又霽及南市府、市警局等代表出席觀摩。現場模擬中國火箭軍部隊向台灣發射飛彈，全聯台南生產店門市正有約15名消費者在進行購物，賣場聽到防空警報的聲響後，立即啟動員工防空避難SOP流程，由店長以店內廣播系統通報民眾進行避難，同時召集賣場員工執行疏散工作。

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模擬空襲警報響起，有民眾在收銀台要結帳時，不願配合疏散，全聯員工立即協助安撫情緒。（記者蔡文居攝）

疏散時，遇到民眾在收銀台要結帳時，不願配合疏散，全聯員工立即協助安撫民眾不滿情緒；同時模擬避難時發生民眾身體不適、昏倒等意外的處理作業，確保民眾於緊急狀況時能有效自我保護及相互協助。

董建宏表示，希望透過這樣的演練，確保大家在面對緊急災難時能夠他救自救，感謝全聯團隊的全力協助，充分展現政府和民間充分的合作，這也是打造社會防衛韌性的重要關鍵，如果沒有民間的配合，政府也無法來完成，堅信唯有準備才能更安全。他也呼籲國人一起下載警政服務APP及消防防災e點通APP，一起準備緊急避難包及一起遵循防空避難指引，共同強化全社會防衛韌性及社會安全。

南市全聯賣場員工模擬防空疏散避難演練，緊急疏散消費者避難及警報解除引導離場。（記者蔡文居攝）

內政部政務次長董建宏（右4）表示，希望透過演練，確保面對緊急災難時能夠他救自救，並感謝全聯團隊的全力協助。（記者蔡文居攝）

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