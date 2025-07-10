「國家團結月」防空演練！政府首度攜手全聯超市模擬 北中南登場

內政部警政署與全聯福利中心合作舉行防空疏散避難模擬演練，演練協助引導顧客到地下室避難。（記者劉信德攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕內政部與警政署首度攜手全聯超市，今（10）日在台北市、台中市、台南市，聯合舉行「國家團結月」防空疏散避難模擬演練；台北場演習地點為信義黎忠門市，演練模擬情況為「台灣遭到飛彈攻擊」，全聯超市疏散購物民眾為背景，內政部次長馬士元、國安會副秘書長林飛帆、警政署副署長詹永茂、台北市警察局副局長張隆興、全聯行銷部發言人劉鴻徵等人皆到場視察。

今天演練主軸為台灣受到飛彈襲擊，全聯超市將如何疏散購物民眾，演練內容包括模擬演練、展示防空避難指引、疏散避難物資等。演練一開始門市內防空警報大響，隨後配合暫停營業並關閉大門，員工立即進行防空避難SOP，將賣場顧客疏散安置到地下室的空間，最終等待警報解除後再打開門市大門。

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防空疏散避難模擬演練，今天在北中南三地同時舉行，大賣場參與演練，由員工協助引導顧客到地下室避難。（記者劉信德攝）

馬士元次長指出，本次演習針對防空以外還有地震進行演練，這次首次政府與民間企業合作進行防空避難模擬演練，今天的演習最重要的是民間企業如何保護自己，以及服務範圍內的民眾的安全，這是國家團結月最重要的目的，希望社會各界不同的企業向全聯看齊，一起共襄盛舉。

劉鴻徵表示，全聯身為全台最大民生物資供銷體系，政府提出演練規劃，他們必定支持，過程中配合政令宣導來進行疏散，這次演練北中南各有三家進行，全聯本身的門市都很適合進行演練，未來會持續配合政府的計畫，讓更多門市加入；劉鴻徵也呼籲，平常都做好準備，真的遇到急難時，才會有更完整的防護。

內政部政務次長馬士元（中）、國安會副秘書長林飛帆（左二）、全聯行銷部協理劉鴻徵（右二）等，10日出席「國家團結月 全民+全聯一起來支援」防空疏散避難模擬演練台北場，並在演練後受訪。（記者劉信德攝）

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