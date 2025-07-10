烏克蘭緊張局勢加劇 魯比歐在馬來西亞會見俄羅斯外交部長

美國國務卿魯比歐和俄羅斯外交部長拉夫羅夫今（10）日將在馬來西亞會晤。圖為魯比歐。（歐新社）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國國務卿魯比歐和俄羅斯外交部長拉夫羅夫今（10）日將在馬來西亞會晤。在美俄緊張局勢因莫斯科持續對對烏克蘭發動攻擊而加劇情況下，此次會談可能會很緊繃。

根據《美聯社》報導，魯比歐和拉夫羅夫將在吉隆坡會面，兩人都會出席東協地區論壇，該論壇匯集東盟10個成員國及其最重要外交夥伴，包括俄羅斯、中國、日本、歐洲和美國。

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魯比歐還將會見其他國家外交部長，其中許多外交部長來自面臨美國8月1日實施的關稅的國家，美國此舉可能會使魯比歐訪問亞洲之旅蒙上陰影。

雖然美國國務院官員表示，關稅和貿易不會是盧比歐出訪期間重點，並強調川普政府希望此次會晤能優先考慮南海海上安全以及打擊跨國犯罪。但魯比歐很難迴避關稅問題，這問題已困擾美國在亞洲的親密盟友，包括日本、南韓和大多數東協成員國。

美國迄今已宣布對幾乎所有東協10個成員國徵收關稅，這些國家將面臨25%關稅，這可能特別打擊其對美國電子和電氣產品出口。馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）警告，隨著美國關稅政策對東南亞威脅日益加劇，全球貿易正被視為武器。

亞洲協會政策研究所副總裁拉塞爾（Danny Russel）也表示，魯比歐關於中國威脅的言論，不會引起行業受到30%至40%關稅打擊的各國官員共鳴。

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