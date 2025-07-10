視導「地表最強」M1A2T實彈射擊 賴清德：可落實國家戰略目標

總統賴清德今天視導陸軍M1A2T換裝訓練。（記者田裕華攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕總統賴清德今天（10日）赴新竹坑子口訓場視導「陸軍M1A2T新式戰車換裝訓練」，見證我國新式主力戰車靜動態切換等各模式實彈射擊操演。賴總統致詞時強調，看到官兵實戰演練的成果，未來M1戰車搭配無人機等創新戰術戰法，更可以落實國家戰略目標，官兵的任何訓練都會反應在國家社會人民及維持區域和平穩定的成就上。

總統賴清德今天視導陸軍M1A2T換裝訓練。（記者田裕華攝）

賴清德今視導陸軍裝甲584旅實施去年底甫獲裝的M1A2T新式戰車換裝訓練，並頒贈加菜金勗勉官兵，他在致詞時說，現在全體國軍正進行一年一度最重要的漢光41號演習，今年特別採取極限練兵方式進行，無事先範本，以大規模實戰化演練進行，目的是要讓全體國軍拿出平時訓練成績，落實我國防衛固守、重層嚇阻的軍事戰略。

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賴清德指出，親自觀看M1A2T戰車實彈射擊後，不管是打擊能力、機動性都非常強大，無怪乎被譽為「地表戰力最強」的戰車。他也感謝584旅弟兄姊妹，不管是前往美國接訓或回到台灣基地後全力以赴進行各項操演，相信以官兵實戰演練的成果，M1戰車未來搭配無人機等創新戰術、戰法，一定可以落實國家戰略目標。

賴清德強調，官兵平時多一分訓練，國軍就多一分戰力，也讓國家社會人民多一份安全；當國家多一分安全，區域就可以多一分和平穩定，因此大家要體認到，不管在任何時候訓練，都會在國家社會人民及區域成就上，不會有一絲一毫的浪費。

賴承諾，政府一定會做國軍弟兄姊妹的後盾，一起團結合作守護國家主權，維護得來不易的民主自由的生活方式，讓各行各業，都可以在這個國度裡繁榮發展。

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