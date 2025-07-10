漢光41》模擬空軍基地遭中國飛彈攻擊 幻象戰機轉場花蓮戰力保存

幻象戰機以空優掛載轉場至花蓮基地。（記者游太郎攝）

〔記者游太郎／花蓮報導〕國軍「漢光41號」演習邁入第二天，儘管全台天氣不穩定，空軍各型戰機仍依令轉場、實施戰力保存演練，4架幻象2000型戰機受限於花蓮地區下雨等因素，原預訂轉場佳山改降花蓮機場，但規模及狀況模擬較較往年更貼近實戰。

官員指出，往年漢光演習首日，西部各機場包括幻象、IDF戰機首日即演練轉場訓練科目，今年增加灰色襲擾科目，但空軍擔任捍衛領空的任務不減，雖然規模未及去年驗證F-16V掛載制海魚叉反艦飛彈直接駛入佳山洞庫，但拂曉即開始演練各型物資由花蓮基地轉運至佳山基地內，演練科目及強度反而較往年更加緊湊。

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幻象2000戰機順利飛抵花蓮機場，完成轉場及戰力保存任務。（記者游太郎攝）

「漢光41號」今天的空軍各型戰機戰力保存操演，採取「不劇透」方式磨練官兵臨戰作為；清晨破曉下達演習狀況後，駐防在西部的各型軍機，模擬基地遭到共軍飛彈襲擊，緊急起飛至東部包括花蓮佳山及台東志航基地洞庫內保存戰力，伺機實施反擊作戰，確保我空防安全及優勢。

新竹基地幻象2000戰機飛越花蓮上空，抵達花蓮完成轉場任務（記者游太郎攝）

空軍佳山基地今天拂曉即依令演練地勤人員及裝備支援戰力保存各項科目。（記者游太郎攝）

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