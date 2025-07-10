漢光41》練兵不忘賑災 後備部派「野戰沐浴站」讓受災戶好好洗個澡

嘉義縣鹿草鄉公所協調嘉義後備指揮部，向國軍申請設置野戰沐浴站，讓風災的受災戶可以好好洗個澡。（取自後備指揮部臉書）〔記者涂鉅旻／台北報導〕丹娜絲颱風及殘存的低壓帶導致中、南部遭受重大災情，民眾受淹水與停電所苦，導致日常生活都受影響。為此，國軍接獲嘉義縣鹿草鄉公所申請，由嘉義縣後備指揮部到該地設置野戰沐浴站，讓當地民眾可以好好洗個澡，獲得居民好評。

國軍每一套野戰沐浴站包含發電機、恆壓馬達、鍋爐與沐浴站主帳篷，一次可以供12人同時盥洗，另外搭配國軍移動式淨水設備與水囊，可裝填3000加侖的水量，滿足120人洗熱水澡的需求。因此，野戰沐浴站時常出現於國軍部隊長時間在外紮營訓練，以及後備部隊進行教召之時。

嘉義縣鹿草鄉鹿草鄉鄉長嚴珮瑜（左）檢視野戰沐浴站設置情形。一套野戰沐浴站可同時讓12人洗澡。（取自後備指揮部臉書）除了滿足國軍戰訓需求，野戰沐浴站也可在災害發生時前進災區，滿足一般民眾維持個人衛生的需求。由於丹娜絲颱風及其殘餘低壓帶影響，導致中、南部地區遭逢淹水、停電等災情，因此，嘉義縣鹿草鄉公所第一時間協調嘉義後備指揮部，向國軍申請設置野戰沐浴站，並迅速完成架設供民眾使用，深獲居民好評。



鹿草鄉鄉長嚴珮瑜表示，此展現「軍愛民、民敬軍」的精神，不僅實際解決居民生活所需，也讓鄉親感受到國軍守護人民的溫暖與力量。

後備指揮部也表示，此次野戰沐浴站架設過程中，鹿草鄉後備軍人輔導中心發揮在地動員效能，協助統籌與支援，使支援行動能即時落地，展現後備力量在防災與災後重建上的關鍵角色。

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