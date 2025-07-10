總統面前駕駛「地表最強」戰車 女連長鄭宇君：一車一命、一車一心

赴美受訓的M1A2T駕駛手、裝訓部戰車營第二連長鄭宇君上尉。（記者田裕華攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕為了讓國人瞭解國軍建軍備戰成效，國防部今（10）日安排「陸軍M1A2T新式戰車換裝訓練」，在總統賴清德及國人的見證下，實施靜動態切換多模式實彈射擊。赴美結訓的M1A2T駕駛、裝訓部戰車營第二連長鄭宇君上尉受訪說，能夠參與部隊作戰能力躍進是一份光榮，射擊階段更能體會「一車一命、一車一心」的道理。

被譽為「地表最強」的M1A2T主力戰車今天透過全程直播方式，在國人眼前進行實彈射擊，賴總統也盛讚其打擊能力和機動性。擔任駕駛手的鄭宇君操演後受訪說，這次能參加M1A2T的換裝訓練，心情很激動也很自豪。這不只是換了新車，是整個部隊作戰能力的大躍進，連上能參與其中，是一份光榮，也是責任。

鄭宇君強調，進入射擊階段，更體會「一車一命，一車一心」的道理，戰車要打得準、動得快、活下來，需要車長、射手、裝填手、駕駛的高度協調，才得以完成。

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展望未來，她說，會持續帶領單位精進技術，培養正確戰場觀念，真正扛起守護國土的責任。

至於M1戰車與過去的戰車操作有何不同？鄭宇君說，新式戰車使用120公厘的滑膛砲，機動力達1500匹馬力，並透過複合式裝甲及履帶左右兩邊的襯裙，在火力及防禦力上皆有提升，操作也較以往M60A3更為方便、快速、反應快。再加上輔助電源跟冷卻系統，在防禦時不發車，也可以提供戰車砲塔跟射控系統電力，冷卻系統除冷卻砲塔內部機件，也提供人員舒適度。



鄭宇君也分享其臂章意涵表示，黃色臂章是赴美受訓的操作手臂章，維保臂章則是綠色三角形，右手臂上方的長方形臂章，則是裝訓部所發的臂章。鄭宇君分享黃色臂章是赴美受訓的操作手臂章。（記者方瑋立攝）





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