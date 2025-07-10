拍飆風戰機惹禍 4中國人在希臘軍事基地外遭逮

希臘空軍第331戰術中隊的一架飆風EG戰機，停放於塔納格拉空軍基地。該基地近期因中國公民涉嫌在基地周邊拍攝軍事設施而引發國安關注。（圖：希臘空軍）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據烏克蘭軍事新聞網站《Militarnyi》10日報導，希臘當局近日在塔納格拉空軍基地（Tanagra Air Base）附近，拘捕並留置了四名中國籍公民。他們因涉嫌拍攝該基地的軍事設施，包括希臘空軍最新的飆風（Rafale）戰鬥機，而引發嚴重的國安疑慮。

希臘塔納格拉空軍基地內，一架隸屬希臘空軍的飆風（Rafale）戰機停在跑道上。（圖：希臘空軍）

報導引述希臘媒體《Proto Thema》說法稱，基地安全人員最初曾要求他們離開，但這四人罔顧警告，轉移至附近一座橋梁上繼續拍攝。此舉隨即使基地進入高度警戒狀態，並通報執法部門前來處理。

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執法部門獲報後隨即趕赴現場，將四人帶回偵訊。在搜查其個人物品後，當局發現了大量在基地周邊拍攝的影像資料。官方正就其動機展開調查，不排除此事件可能為一次更廣泛情報蒐集行動的一部分。

此案被視為對希臘國家安全的嚴重侵犯。塔納格拉空軍基地是希臘空軍第114戰鬥聯隊的駐地，近期才剛完成接收全部24架法製飆風戰鬥機，並將所有戰機部署於此，因此其維安情勢格外敏感。

儘管希臘國防部尚未就此事發表正式聲明，但已強調對於任何間諜活動的跡象，都做好了因應準備。當局正深入釐清這四名被拘留者，是否為一個有組織的情報網絡成員。

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