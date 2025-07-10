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要俄國潛艦注意點...美軍戰略核潛艦首次停靠冰島 踏足北極海門戶

2025/07/10 17:02

美軍戰略核潛艦「紐波特紐斯號」昨（9）日駛入冰島首都雷克雅維克進行訪問，這是美軍核潛艦首次進入冰島領海，在戰略意義上相當重大。（圖片取自DVIDS）美軍戰略核潛艦「紐波特紐斯號」昨（9）日駛入冰島首都雷克雅維克進行訪問，這是美軍核潛艦首次進入冰島領海，在戰略意義上相當重大。（圖片取自DVIDS）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕隨著俄羅斯有意覬覦北極海地區的資源，該地的軍事意義也逐漸升溫，於此之際，美軍戰略核潛艦昨（9）日駛入冰島首都雷克雅維克進行訪問，這是美軍核潛艦首次進入冰島領海，在戰略意義上相當重大，代表美軍潛艦部隊將可能在北極海門戶駐紮，以制衡在北冰洋活動頻繁的俄國潛艦。

據軍聞網站《THE WARZONE》報導，美國海軍洛杉磯級核動力攻擊潛艦「紐波特紐斯號」（Newport News, SSN 750），於昨日訪問冰島首都雷克雅維克（Reykjavik），這是美軍核潛艦首次停靠冰島。由於冰島位在進出北極海的門戶之上，因此這項新的航行部署許可，被認為警告過境的俄羅斯潛艦意味濃厚。

儘管美軍戰略核潛艦已全世界航行，但始終未被獲准進入冰島領海，直到2023年，冰島才批准允許核動力潛艦駛入。（圖片取自DVIDS）儘管美軍戰略核潛艦已全世界航行，但始終未被獲准進入冰島領海，直到2023年，冰島才批准允許核動力潛艦駛入。（圖片取自DVIDS）

儘管美軍戰略核潛艦已全世界航行，但始終未被獲准進入冰島領海，直到2023年，冰島才批准允許核動力潛艦進入其領海，因次此次訪問，是美國海軍核潛艦首次進入該國海域進行訪問，意義重大，這別是在俄羅斯逐漸覬覦北極地區資源之際。由於冰島位在進出北極海的門戶之上，該地長期以來一直都被美國視為戰略前哨。

報導引述美國海軍歐非司令部（NAVEUR/NAVAF）指揮官蒙施（Stuart B. Munsch）的聲明表示，這次的港口訪問是一個關鍵時刻，彰顯了我們對集體防禦和北極安全的堅定承諾。美國的潛艦部隊非常先進，對確保我們各國和聯盟的安全至關重要；特別是在國際局勢日益複雜的情況下進行巡邏，並提供威懾。

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