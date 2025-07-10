「國家團結月」起跑！民眾直擊大賣場防空演練：經過演練比較安心

民眾楊小姐表示，看到演練很有感，很多事情沒有辦法預防，身為百姓首先把自己安頓好 ，相信若是發生戰事，一定會有人趁機動亂人心，但是該準備的避難包要先預備。（記者孫唯容攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕「國家團結月」起跑，內政部與全聯首次合作，今（10）日在北中南共三處門市，進行防空避難模擬演練，台北市選定有地下室的門市演練，演習過程中有民眾在全聯內目睹全程。民眾楊小姐表示，看到演練很有感，很多事情沒有辦法預防，身為百姓首先把自己安頓好 ，相信若是發生戰事，一定會有人趁機動亂人心，但是該準備的避難包要先預備，真的遇到戰事，就安心交給國軍。

今天演練一開始門市內防空警報大響，隨後門市配合暫停營業並關閉大門，員工立即進行防空避難SOP，將賣場顧客疏散安置到地下室的空間，最終等待警報解除後再打開門市大門，而門市內除了參與模擬的店員、演員外，也有消費者正在門市內，目睹演練過程。

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民眾楊小姐表示，「今天聽到警報聲，心臟砰砰跳」，真的有身歷其境的感覺，未來面對戰事現場 ，一定會很緊張，本身有經歷如何躲避的演練，真的會比較安心，因為戰事發生到真正的攻擊，一定會有一段時間，民眾就可以知道如何躲避好，身為百姓沒辦法，不可能拿鍋碗瓢盆去跟人家打，但是這個宣導是有必要的，「很多事情沒有辦法預防，身為百姓首先把自己安頓好，不要扯後腿最重要，相信一定會有人趁機動亂人心，只能自己安定自己的心，戰事放心安心交給國軍。」

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