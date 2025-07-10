俄羅斯向基輔發射飛彈和無人機 造成2人死亡和多處起火

俄羅斯10日夜間對基輔發動大規模飛彈和無人機襲擊，造成2人死亡。（法新社）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕烏克蘭官員表示，俄羅斯今（10）日夜間對基輔發動大規模飛彈和無人機襲擊，造成2人死亡、城市多處地區起火。

根據《美聯社》報導，基輔地區行政長官特卡琴科（Tymur Tkachenko）說：「這些人被俄羅斯殺害了，我向他們家人和親人表達哀悼。」

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特卡琴科表示，除了2人死亡外，還有至少13人受傷。另外至少5個地區的住宅大樓、倉庫、辦公室等發生火災。

俄羅斯近期試圖持續對烏克蘭施展大規模攻擊，包括使用越來越多誘餌無人機，壓倒烏克蘭防空系統。俄羅斯9日夜間才向烏克蘭發射超過700架攻擊和誘餌無人機。

越來越多烏克蘭人在襲擊期間尋求庇護，於地鐵站和地下停車場過夜。一名基輔車站工作人員說，隨著俄羅斯空襲加劇，9日晚間有超過一千人在車站避難。躲在車站的32歲基輔居民阿麗娜表示：「一年前的無人機襲擊是一回事，現在完全是另一回事。我們筋疲力盡。」

值得注意的是，為使烏克蘭有自我防衛力量，美國決定恢復向烏克蘭運送武器。美國總統川普7日表示，美國不得不向烏克蘭運輸更多武器。2名美國官員也透露，美國9日恢復部分武器運送，包括155公厘彈藥和精準導引火箭。

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