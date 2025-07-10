拉法葉艦、獵雷艦弊案關鍵人物郭力恆病逝 曾易服勞役抵2億元罰金

拉法葉艦、獵雷艦弊案關鍵人物郭力恆（左）日前逝世，享壽73歲。圖為他2015年結束為期180天的易服勞役，離開監獄時的情形。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕為拉法葉艦、獵雷艦案關鍵人物一的前海軍上校郭力恆，傳出因癌症病逝，享壽73歲。郭力恆因上述二案入監服刑20年，併科罰金2億元，2013年底假釋出獄後，由於繳不出鉅額罰金，因此於2014年底再度入監易服勞役180天，等於每天折合111萬餘元。在拉法葉艦弊案關係人陸續離世後，也使得這個疑點重重的弊案真相，難以水落石出。

郭力恆為海軍官校63年班畢業，他1993年擔任海軍武獲室整後組上校組長，在武獲室執行長尹清楓命案爆發後遭到逮捕。當時，海軍推動法國拉法葉級巡防艦（我國後來稱康定級巡防艦）、獵雷艦採購案，郭力恆被指控收受法國軍火商湯姆笙在台代表汪傳浦賄賂，擔任汪的內應洩漏情報，讓湯姆笙公司從中獲利。

由於我國採購拉法葉級巡防艦過程中，法方不斷上漲報價，我方隨後發現法方涉及價格浮報，給予汪傳浦回扣後，讓郭力恆雨露均霑。最終，郭力恆因獵雷艦案，1993年12月遭收押、1995年被軍法院判處無期徒刑，郭多次申請假釋未果，並於2013年隨著軍審、軍監廢除而至一般監獄服刑，同年底假釋出獄。

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至於拉法葉艦案，最高法院於2014年被判處郭15年有期徒刑、併科2億元罰金，考量郭當時已服刑超過20年，適用當時《刑法》第51條「最長刑期條款」規範，因此不需再另外發監執行。

不過，由於郭力恆無力償還2億元的併科罰金，因此於2014年底再度入獄易服勞役180天，在獄中折紙箱，最終於2015年6月獲釋，等於一天折合111萬餘元。出獄後的郭力恆低調生活、絕口不提案情，但始終聲稱與尹清楓之死無關，

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