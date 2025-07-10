「地表最強戰車」開砲 王定宇見中國一反應：台灣一定做對什麼

軍媒釋出M1A2T戰車訓練時的射擊影像。（圖片取自青年日報IG）

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕我國漢光41號演習昨（9）日登場，今（10）日進入第二天課程，號稱「地表最強戰車」的M1A2T，首度對外公開實彈射擊、換裝訓練過程，引起各界關注。長期關心我國國防政策的民進黨立委王定宇大讚此次演訓內容，並提到中方昨天砲轟我國「以武謀獨」的事，嘲諷「台灣一定做對了什麼！」

為期10天9夜的「漢光41號」實兵演習，為讓國人了解國軍備戰成效，國防部今日安排「陸軍M1A2T新式戰車換裝訓練」，全程公開直播，在總統賴清德及國人的見證下，實施靜、動態切換多模式實彈射擊；軍媒也隨即發布M1A2T戰車的相關訓練紀實與射擊畫面，包括高速行駛、機動、裝備整備，甚至是夜間射擊等，整體視覺畫面相當震撼，也顯示國軍操作M1A2T戰車已逐步上線。

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王定宇今天在臉書轉發《軍聞社》影片，大讚：「台灣進行年度的漢光演習，自文人部長顧立雄就任後，取消表演性質的展演，將全部力量用在實戰化操演，而新式裝備如『海馬斯』陸續到位，加上引進美國新式實戰化訓練，以及灰色地帶威脅、後備戰力動員旅級單位、全社會韌性納入科目，此次漢光的時間是史上最長的一次。」

接著王定宇提到，中國昨天突然宣布制裁我國8家軍工廠商，並痛批我方「以武謀獨」，參與分裂國家、煽動分裂國家犯罪的企業、團體「必遭依法嚴懲」，酸「看到中國暴跳如雷潑婦罵街的態度，我們知道…台灣一定做對了什麼！」

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