美軍神盾更智慧！新版愛國者飛彈「會思考」 敵軍誘餌、干擾全失效

美國洛克希德·馬丁公司最新改良版PAC-3 MSE防空飛彈，強化導引頭演算法，在複雜戰場環境中具更高命中率與目標追蹤能力。（圖片來源：Lockheed Martin）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍事網站《Army Recognition》引述洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）公司發布的資訊，美國陸軍與該公司已於6月26日，在新墨西哥州的白沙飛彈靶場，成功完成一次愛國者三型增程飛彈（PAC-3 MSE）的關鍵飛行測試。此次任務旨在驗證其最新的軟體與尋標器演算法升級，以強化愛國者（PATRIOT）防空系統應對吸氣式空中威脅（Air Breathing Threats, ABTs）的能力。

PAC-3 MSE飛彈是愛國者系統中目前最先進的攔截器，相較於舊型號，其性能有顯著提升。核心升級之一是採用雙脈衝固體火箭發動機，使其作戰範圍從約35公里大幅延伸至超過60公里，攔截高度也達到20公里，能更有效地應對高角度下墜的彈道飛彈。

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此次測試的一大亮點，是針對尋標器演算法的重大升級。PAC-3 MSE採用主動式Ka波段雷達尋標器，而新的軟體強化了其信號處理效率，使其能在複雜的作戰環境中，更有效地分辨真實目標、雜波與電子干擾。這對於反制敵方可能採用的先進誘餌、金屬箔片干擾或無人機蜂群戰術至關重要。

另一項關鍵優勢是其「動能擊殺」（hit-to-kill）機制。不同於早期依靠近爆破片殺傷的攔截器，PAC-3 MSE透過直接撞擊目標，以巨大的動能將其摧毀。這種方式能更有效地摧毀加固或有防護的目標，如彈道飛彈的重返載具，同時也降低了地面附帶損傷的風險。

PAC-3 MSE已在多次高強度衝突中得到實戰驗證，並已部署於德國、日本、南韓、瑞典及波蘭等多個盟國，是跨國整合防空系統中的戰略性資產。

報導指，此次測試的成功，不僅驗證了關鍵的系統升級，也再次鞏固了該平台在應對日益複雜的現代空中與飛彈威脅時的適應能力與可靠性，確保其在未來十年仍是美國與盟國飛彈防禦戰略的核心支柱。

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