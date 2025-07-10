漢光41》五戰區52工兵群預囤阻材 艾斯科防禦工事將投入演練

隸屬第五作戰區的52工兵群今（10）日實施預屯整備。圖中堆高機搬運的裝備，即為本次首度投入漢光演習的HESCO艾斯科防禦工事。（軍聞社提供）

〔記者陳治程／台北報導〕漢光41號演習今（10）日進入第二天期程，國軍各戰區部隊持續戒備，等候狀況下達以進行任務整備，其中，隸屬五戰區的工兵部隊，今天聞令實施「阻材貨櫃裝載暨預屯整備」，部隊官兵快速運用機具提前裝載阻（資）材，其中也包含首度投入演習的HESCO防禦工事，以利後續收到狀況後能快速部署，滿足軍、民整合目標並提升防衛韌性。

隸屬中部陸軍十軍團的52工兵群，今日以貨櫃方式預先裝載阻絕工事所需材料，第五作戰區表示，該作法將有利部隊在接獲命令後，能快速結合民間廠商載運能量，加速於阻絕位置實施部署，提升整體防衛效能。

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52工兵群官兵今（10）日獲知狀況下達，先行將阻材設施放置貨櫃，以利後續部署。（軍聞社提供）（軍聞社提供）藉由先期整備，待獲令後，工兵部隊能快速機動，遂行任務。（軍聞社提供）

而在官方釋出的照片中，52工兵群除預囤一般的阻絕器材外，也包含了今（2025）年首度投入演習使用的HESCO「艾斯科」箱型阻絕工事；這款工事最早於去（2024）年11月曝光，並在月前賴清德總統視導高雄工兵訓練中心期間公開展示過，是工兵單位最新獲得的防禦工事利器。

這款裝備過去曾投入2000年代的阿富汗戰爭、伊拉克反恐戰爭，是美軍工兵部隊的現役同款裝備。根據製造商艾斯科公司（HESCO）官方資訊，這款防爆掩體採扁平包裝，箱形展開後即可填充砂石，僅需2員、1機就能在20分鐘搭建一堵10公尺長的牆壁、也易於卸除，若以傳統人力堆疊沙包，則得耗時數小時才能完工，兩者間構築效率的落差顯而易見。

總統賴清德今年5月視導工兵訓練中心，期間，官兵實施機動阻絕器材暨鋼刺蝟結合蛇腹型鐵絲網設置演訓，並架起圖中的HESCO艾斯科防禦工事。（本報資料照，記者田裕華攝）

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