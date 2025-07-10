「地表最強」M1A2T實彈射擊震撼全場! 旅士官長陳威志見證轉型與有榮焉

陸軍六軍團第584旅旅士官長陳威志。（記者田裕華攝）

〔記者方瑋立／新竹報導〕陸軍今（10日）於新竹坑子口訓場實施M1A2T新式戰車換裝訓練，首次對外公開進行實彈射擊演練。六軍團584旅旅士官督導長陳威志強調，M1A2T換裝是一項具有歷史意義的重要里程碑，更代表我國陸軍在防衛能力上的躍進，身為旅士官督導長，他非常榮幸能夠參與並見證整個轉型過程。

在今天的實彈射擊演練中，四輛（組）「台版艾布蘭」流暢切換縱、橫向及獨行、並列陣型，並分別與標靶在靜動態之間切換砲擊，四砲齊射更震撼全場，展現強大灘岸反登陸火力，合計19發砲彈全數上靶。

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陳威志受訪指出，從戰車的接裝、點驗、教育訓練到初始戰備的建立與今天的實彈射擊，每一個環節都在凝聚與提升官兵的專業與團隊精神。584旅的戰士們，在經過高強度訓練與測驗中，展現出強大的適應力與抗壓性，才能夠迅速瞭解並掌握裝備的各項操作要領，「我以他們為榮，更以他們為傲」。

他強調，M1A2T戰車不僅在火力、機動力、生存能力與戰場管理系統上，均有跨世代的提升，更象徵中華民國陸軍在防衛作戰能力上的躍進。584旅官兵正以務實的訓練態度，建構不對稱戰力，朝「防衛固守、重層嚇阻」方向整備，展現實戰化精神。

「我會持續訓練我們旅上的官兵，確保在最短時間內提升戰力，用我的生命守護我熱愛的國家」，陳威志強調，未來將持續精進戰訓整備，以嶄新面貌成為國家堅實的防衛力量，為守護國人盡最大努力。

媒體關心換裝後，後勤維保是否等於「砍掉重練」，陳威志回應，後勤維保上會逐次提升，目前這一批次已完成接裝，下一批次也會依序優化，各方面都持續在檢討調整中。

M1A2T實彈射擊震撼全場。（記者田裕華攝）

總統賴清德視導「M1A2T新式戰車換裝訓練」並與官兵合影。（記者田裕華攝）

M1A2T戰車（記者田裕華攝）

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