國軍漢光演習登場 中國海警「暗船」突擾金門 海巡迅速驅逐

海巡署金馬澎分署發現中國海警船闖入金門水域，立刻調度巡防艇監控，並全程併航、蒐證後驅離。（金門海巡隊提供）

〔記者吳正庭／金門報導〕國軍漢光41號演習登場，海巡署金馬澎分署今天發現4艘中國海警船關閉AIS（船舶自動識別系統），以「暗船」方式闖入我國金門水域，海巡署立刻調度巡防艇監控，並全程併航、蒐證後驅離；海巡署表示，這是中國海警第78次襲擾金門海域。

海巡署金馬澎分署指出，下午2點多偵獲疑似中國海警未開啟AIS船舶，雖然當時天候、海象及能見度不佳，海巡人員仍透過各式情監偵手段掌握及監控該船動態，不久，發現4艘中國海警船陸續出現在金門南面限制水域，海巡研判，4船很可能侵擾我方水域，立即調度4艘巡防艇於限制水域線上進行嚴密監控。

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金馬澎分署表示，下午3點多，中國海警「14608」、「14527」、「14609」 及「14513」4船關閉AIS，分別自金門東、西兩側編隊闖入我國水域，海巡署部署的4艘巡防艇也立即趨前對應拒止，並透過無線電以中、英文廣播示警，嚴正警告中國海警船轉向航離，不得進入我方管轄水域，全程併航、蒐證及驅離；中國海警船在金門巡防艇近迫監控下，於下午5點駛離。

海巡署表示，中國海警去年2月以來，已襲擾金門海域78次，除不斷以灰色地帶手段侵擾我國，更罔顧航行安全，不斷在金門周邊交通繁忙海域，多次以關閉AIS方式，突襲我國水域，測試我勤務反應的意圖明顯；金馬澎分署及第12巡防區持續以全天候高強度監偵、反應及部署能力，全盤掌握中國海警船動態，全力捍衛國家主權。

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