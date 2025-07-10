漢光41》金防部工兵架蛇籠、消波塊削弱敵機動力 「AI羊」來插花

陸軍金門防衛指揮部進行「漢光41號演習」實兵演練，金防部弟兄利用蛇腹型鐵絲網等設置，削弱敵軍機動力，成功阻止作戰攻勢。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕陸軍金門防衛指揮部今天進行「漢光41號演習」實兵演練，演練「阻絕器材前推預屯暨道路阻絕設置準備」，金防部弟兄利用蛇腹型鐵絲網、消波塊等設置，完成「平戰轉換」與「縱深防禦」，削弱敵軍機動力，成功阻止作戰攻勢。

金防部進行「漢光41號演習」實兵演練，工兵連弟兄利用蛇腹型鐵絲網等設置，削弱敵軍機動力，成功阻止作戰攻勢。（記者吳正庭攝）

金防部戰鬥工兵在尚義關帝廟等地段執行「漢光41號演習」實兵演練，演練項目包括阻絕器材前推預屯、重要道路阻絕、路樹爆破設置準備；採實兵、實地、實時、實裝方式，同時貼近戰場實況，預先研判敵軍機動路線，透過運用制式工兵機具，架設蛇腹型鐵絲網、鋼刺蝟、阻絕尾車等，並結合民力，租用民間運輸業者器具，將阻絕器材以貨櫃模組化，完成裝載運輸，進行消波塊吊掛作業，建構防區「重層阻絕」、「縱深防禦」的戰力。

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金防部執行漢光演習，人員就地掩護進行偵查、偵監工作。（記者吳正庭攝）

金防部指出，這場演練將「軍民整合協調運作」納入驗證課題，就是為了強化軍民整合效能，並透過工兵部隊執行戰場緊急製作障礙物，削弱敵軍機動力，為防衛作戰開創更有利的機會和形勢。

陸軍金門防衛指揮部進行「漢光41號演習」實兵演練，金防部弟兄與民力結合，利用七噸重的消波塊設置，以削弱敵軍機動力。（記者吳正庭攝）

演練過程，忽然闖入1隻小山羊，由於演習「無劇本」、「不劇透」，任何戰況都有可能，一旁民眾戲稱小羊可能是敵軍滲透的「狀況之1」，甚至是具有人工智慧的「AI羊」，只是小山羊張望一會兒駐軍就悠哉離去，「狀況」也立刻解除。

演練過程，現場忽然闖入一隻小羊，被民眾趣稱是敵軍滲透的「AI羊」。（記者吳正庭攝）

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