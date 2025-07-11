嚇阻北韓！韓美日9月將實施「自由之刃」多域聯演

南韓軍方消息人士10日證實，美日韓3國計劃於9月舉行「自由之刃」聯合多域演習。圖為去年11月聯演畫面。（歐新社資料照）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓軍方消息人士10日證實，美日韓3國計劃於9月舉行代號「自由之刃」（Freedom Edge）的聯合多域演習。3國將於11日在首爾舉行的美日韓參謀總長會議（Tri-CHOD）上對此達成最終協議。

據《韓聯社》報導，若上述聯演計劃得以推動，將是「自由之刃」多域聯演時隔10個月再次實施，也是美國總統川普（Donald Trump）第二任期展開、南韓總統李在明就任至今舉行的首場演習。

請繼續往下閱讀...

《韓聯社》分析，美日韓計劃實施聯演，反映出3國維持三邊安全合作的決心。

「自由之刃」是涵蓋空域、海域、網域等多領域的例行演習，前2次聯演分別於2024年6月27日至29日、2024年11月13日至15日在南韓濟州以南公海實施。

美日韓通常在海上、空中等同一作戰領域實施一次性聯合軍演，「自由之刃」是首個同時包含多域的例行聯演。

另外，美日韓3國參謀總長10日已分別舉行雙邊會談。美韓會談上，雙方就北韓部隊動向在內的地區安全形勢進行了評估，並就加強韓美同盟合作等議題交換意見。據悉，雙方未討論近期美方提出的駐韓美軍裁軍、提升南韓防衛經費分攤比例等事宜。

在韓日會談上，雙方就北韓動向交換意見，並共商兩國深化安全合作的方案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法