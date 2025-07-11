有烏軍實戰背書 荷蘭將買8架V-BAT無人機 傳我海軍擬跟單

圖為荷蘭皇家海軍人員操作V-BAT垂直起降監偵無人機。（美國Shield AI公司官方X帳號）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕美國國防新創Shield AI近日宣布，經北約軍演驗證和登艦實測，荷蘭確定採購8架V-BAT無人機，其垂直起降、偵打兼備、後勤要求低的優勢，不只美國將該裝備軍援烏克蘭、收穫戰果，至今更已獲三外國客戶採用，藉以強化軍隊的海上情監偵能量，而我國先前也傳出「跟單」意願，並公開徵求規格相近之裝備，實際是否如此仍有待觀察。

Shield AI公司9日指出，荷蘭國防部決定採購8架V-BAT無人機，主要考量該機在俄烏戰場的實戰經驗、北約組織（NATO）去（2024）年九月在葡萄牙舉行的「水上無人載具暨機器實驗」（REPMUS 24）測試情形，以及實際登上荷蘭皇家海軍船塢登陸艦「維特號」（L801）驗證的結果：該系統未來將配屬皇家海軍、海軍陸戰隊，借助其優異的情監偵能力，強化海上作戰的態勢感知。

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該機除投入俄烏戰場外，也參與過北約組織REPMUS 2024演習、荷軍船塢登陸艦實測，未來將配屬荷蘭皇家海軍、陸戰隊，強化海上情監偵能量。（Shield AI官網）

綜合官方資訊，V-BAT無人機最早於去年第三季（7至9月間）抵達烏克蘭，截至今（2025）年4月中旬，該機已在前線執行超過130架次任務；烏軍無人機系統司令部今年2月曾在官方社群發布實機操作畫面並透露，該機偵、打一體，垂直起降，不只僅需一塊4*4平方公尺的陸地即可部署、還能滯空飛行達10小時；機載320倍光學變焦鏡頭還能偵察150公里外目標，戰術效益高。

V-BAT無人機在俄烏戰場的經驗，至今除美軍外，也已獲得日、希臘、荷蘭青睞，甚至我國也傳出有意跟進，提升海上作戰與精準打擊能量。（擷自烏克蘭無人機系統司令部影片）

而V-BAT除獲美軍、烏軍採用外，今年初以來更已先後獲得日本、希臘，以及本文的荷蘭青睞，凸顯其實戰經驗逐漸受到他國認可；我國海軍內部先前也傳出有意跟進採購該系統，上（6）月更發布「垂直起降型無人機」的公開徵求，由於徵求規格與其近似，加深外界對該消息的可信度，不過，實際結果仍要等下月送達立法院的新年度國防預算才能底定。

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