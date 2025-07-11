美B-1B轟炸機加新型掛架射超音速飛彈 外觀秒變巨型戰機

圖為B-1B轟炸機加裝「彈性模組化裝載」掛架示意圖（圖取自X@Defence_IDA）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕現代飛彈性能已強過飛機本身，甚至能超越視距於防區外發射，因此老舊B-1B仍有用武之地，為此美空軍決定為其加裝新型掛架，以便能發射超音速等新型飛、炸彈。

軍聞網站「The War Zone」9日報導，美國空軍已在2026財政年度預算提案中編列逾5千萬美元（約新臺幣14.75億元）經費，為B-1B轟炸機加裝「彈性模組化裝載」掛架（LAM），透過提升攜掛彈藥數量、拓展長程打擊彈性。

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冷戰後期研發的B-1B轟炸機，原本在機身下方預留6處掛點，用於掛載配備核彈頭的AGM-86B空射巡弋飛彈，執行戰略打擊任務。儘管冷戰結束後，美方根據美俄《戰略武器裁減條約》規範，廢除掛架，但鑑於潛在對手科技日新月異，因此波音集團近年自費設計LAM掛架，希冀拓展該機武器掛載彈性；之後更於2024年與美國空軍合作，由B-1B轟炸機在前段機腹位置安裝LAM掛架，並分別裝掛5千磅級與2千磅「聯合直攻彈藥」（JDAM）進行測試，驗證飛行穩定性與可行性。

由於測試成效良好，因此美國空軍也決定在國會撥款推動「極音速整合計畫」項目基礎上，增編經費進行計算流體動力、風洞測試、線路可更換組件與軟體升級測試，藉此加速整合B-1B的重型彈藥掛載能量。

根據波音公司說法，LAM掛載上限最高可達3.7噸，未來B-1B裝上6組掛架後可外掛12枚、加上機身內部彈艙共可搭載36枚AGM-158B「聯合空對地遠距攻擊飛彈」、AGM-158C「長程反艦飛彈」或144枚GBU-39小直徑炸彈。

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