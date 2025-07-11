美朱瓦特級「蒙梭號」驅逐艦抵日部署 明年加裝極音速飛彈系統

本月7日抵達日本橫須賀軍港，正式前進部署印太的美國海軍「蒙梭號」驅逐艦（DDG 1001）。（美軍DVIDS網站）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕美國海軍7日證實，旗下以先進技術、高匿蹤性船型為人所知的「朱瓦特級」驅逐艦2號艦「蒙梭號」（DDG 1001），現已正式進駐日本橫須賀基地，這也是繼三年前前來的「朱瓦特號」（DDG 1000）後，再有同級艦前進部署印太，提升第7艦隊嚇阻戰力。而在此次部署後，該艦將返美加裝極音速飛彈系統，提升打擊能力。

美國海軍指出，「蒙梭號」驅逐艦本次前來西太平洋前進部署，日後將以駐日美軍橫須賀基地為母港，加入太平洋海軍的第7艦隊第15驅逐艦中隊（DESRON 15）麾下，與陣中多艘神盾驅逐艦搭配，在部署地區投入一系列跨國演訓、戰備操演，持續精進艦隊的聯合作戰能力及作業互通性。

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目前已下水，但仍在接受系統測試的同級三號艦「強森號」（DDG 1002）。（美軍DVIDS網站）

「朱瓦特級」為美國海軍的先進飛彈驅逐艦，滿載排水量達1萬6千噸，但總艦數僅三艘，而首艦於2016年成軍服役、三號艦「強森號」（DDG 1002）下水仍在測試中，是一款科技含量高但造價昂貴的前瞻性軍艦。該級艦的戰管系統搭配一組AN/SPY-3相位陣列雷達，其艦載垂發系統（PVLS）能發射戰斧飛彈，另有進化型海麻雀飛彈（ESSM）、ASROC反潛火箭，並可起落MH-60R反潛直升機。

「美國海軍學會新聞」（USNI News）報導曾指出，2019年服役的「蒙梭號」長期駐防美西的聖地牙哥軍港，但今年4月下旬曾隨「尼米茲號」（CVN 68）航艦打擊群投入西太平洋聯演；而該艦如今移防橫須賀，也凸顯印太區域局勢的變化，正促使美軍調整兵力部署，運用新型艦艇鞏固第7艦隊水面戰力。

而據美軍規劃，該級艦未來將以4組「傳統迅速打擊」（CPS）極音速武器系統，取代原有2座先進艦砲系統（AGS），而首艦「朱瓦特號」去（2024）年底已完成改裝出廠；「蒙梭號」也預計在此次前進部署後返美接受改裝，大幅提升長程精準打擊能力，強化戰略嚇阻。

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