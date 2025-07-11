漢光41》 第3天做什麼？ 戰機熱加油、徵集物資設置阻絕設施

國軍漢光41號演習今日進入第3天，各部隊除持續整備資源外，接續開始進行防禦工事開設，空軍部隊亦執行熱加油整備。（記者劉宇捷統整、製表）

〔記者劉宇捷／台北報導〕國軍漢光41號演習今日進入第3天，操演首兩日在進行物資、人力動員後，目前各部隊除持續整備資源外，接續開始進行防禦工事開設；至於先前期作戰的海空軍部分，空軍今日也將演練作戰歸來，執行熱加油整備。此外，因應南部風災，部分部隊轉往救災。

依國防部日前公布的漢光演習作戰進程，目前仍處於第一階段的動員整備與海空軍灰色地帶應處階段，民防部分也已陸續進行。今日傳於北部新北板橋一帶將啟動物資整備工作；另外，依據國防部釋出的消息，陸軍206旅在完成動員後，將在桃園蘆竹一帶進行作戰課目演練。

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中部地區工兵部隊昨日在完成民力物資徵集盤點後，今日計畫將啟動阻絕設施建置，以動員物資及部隊本身裝備建立防禦工事；而部分南部地區傳也將陸續開始進行阻絕設施建置。

圖為52工兵群進行物資整備，以待命構築設施。（軍聞社提供）

至於南部作戰區狀況較為特殊，除完成民力物資動員、徵集，以及戰術機動增援外，部分官兵則負責轉移協助風災復原，而接續的全社會防衛韌性演習，傳有部分地區因災情狀況而取消。

在空軍部分，作為先前的灰色地帶應處階段，海、空軍部隊頻繁前往攔截跟監，隨著共軍威脅提升，為提升出擊效率，規劃為將於今日在東部地區執行戰機地面熱加油演練，以加快戰機再升空時間。

圖為昨日幻象2000戰機轉場、戰力保存。（資料照/記者游太郎攝）

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