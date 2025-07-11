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【影】北京道路出現身龜殼甲車?! 被疑是新式戰車
China to unveil mystery tank at September 3 military parade marking victory over militarist Japan—spotted using unusual camouflage. pic.twitter.com/2ozIYTlRia— Clash Report （@clashreport） July 10, 2025
羅添斌／核稿編輯
〔記者吳哲宇／綜合報導〕中國即將在9月於天安門舉行閱兵儀式，近日北京街頭則突然出現一列奇異車隊，每輛車皆以巨大藍色框架包覆行進，密不透風使人不見其內部，該影片流傳於網路，被懷疑是新式戰車，或是要為閱兵所做準備。
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軍聞網站「Defense blog」報導，影片拍攝地點據稱為天安門附近，且從車輛尺寸大小來看，極有可能為戰車，影片中的車輛引擎聲也不小。同時，每輛戰車旁皆緊跟一輛卡車掩護，車隊尾並有一輛「道路檢查車」跟隨。
分析家指出，中國歷來會利用閱兵場合展示新裝備，包括96式、99式和15式戰車都式於北京閱兵中首次亮相。
「The War Zone」報導，中央軍委聯合參謀部作戰局副局長吳澤克表示，這次閱兵不僅有傳統作戰力量，還將有「新型作戰力量」參與。
近日北京街頭則突然出現一列奇異車隊，每輛車皆以巨大藍色框架包覆行進。（圖取自X@jenniferzeng97）