由無人機遞送重大備忘錄 赫格賽斯宣佈：部分無人機定為「彈藥」

Unleashing U.S. Military Drone Dominance @DOGE pic.twitter.com/ueqQPc7rKI — Secretary of Defense Pete Hegseth （@SecDef） July 10, 2025

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國國防部長赫格賽斯今日宣佈重大無人機政策，除了強化無人機製造基礎、增加無人機採購之外，還將中小型無人機定義為消耗型彈藥，並把無人機採購權責下放至中低階軍官，宣示要將無人機變為美國重要產業的一環。

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軍聞網站「The Warzone」報導，赫格塞斯強調烏克蘭戰爭中小型無人機，特別是第一人稱視角的自殺無人機和用於投擲小型彈藥的無人機，已經成為戰鬥雙方普遍的裝備。

赫格賽斯還從一架無人機中接過傳遞來的備忘錄並簽署行政命令，該行政命令包含3個核心政策。首先，美國政府將批准數百種美國產品供軍方採購，以增強美國新興的無人機製造基礎，透過支持該行業來促進資金流動，美國政府公開傾向於購買美國產品。

其次，美國政府將推動技術跨越式發​​展，為美軍作戰部隊配備由美國世界頂尖工程師和人工智能專家製造的各種低成本無人機。備忘錄指出，無人機主導地位既是一場技術競賽，也是一場流程競賽，現代戰場創新需要一種新的採購策略，將製造商與前線部隊緊密結合。

對此，為模擬現代戰爭環境，高級軍官必須克服官僚機構在從預算到武器裝備和訓練等所有方面本能的風險規避，代表部隊可逕自直接採購無人機，而美軍陸、空、陸戰隊上校及海軍上尉，在第一、二類等級的無人機領域，可逕直採購、測試和訓練實驗室及商業產品，預計明年就會將此種機制融入到所有部隊的作戰訓練中。

關於一、二類等級的無人機分類，備忘錄指出，第一類無人機定義為重量不超過20磅（約9公斤）、飛行高度可達1200英尺（約360公尺）、最高速度可達100節（約250公里）；第二類無人機的重量在21磅（約9公斤）至55磅（約24公斤）之間，飛行高度可達3500英尺（約1060公尺），最高速度可達250節（約450公里），上述都被歸類為「消耗品」。

同時，第一、二類無人機也將不適用於北約關於互通性架構的要求，五角大廈將此要求僅保留給大型無人機。備忘錄並指出，在一、二類無人機的試航性及材料強度要求，除有特例，軍事高層無須過問。

備忘錄並列出加速和簡化開發、測試和採購流程的要求。特別強調快速採購新型無人機並根據需要進行迭代，包括由前線部隊利用3D列印技術，為解決這些問題，美國將改革廠商的「藍名單」機制，並放寬無人機使用空域等限制。

美國國防部長赫格賽斯今日接下由無人機遞送過來的備忘錄副本，宣佈簽署重大無人機政策改革。（圖取自美國國防部）

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