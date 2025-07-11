韓國研製無人戰機重達6噸 艦載無人機搭「多用途無人指揮艦」

圖為KAI設計的新型海軍無人作戰飛機（UCAV）。（圖取自X@clavierwrkspace）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕受到烏克蘭海上游擊戰的影響，韓國海軍決定放棄前幾年的「輕型航空母艦+F-35B戰機」計劃，轉而開發能夠部署多種軍用無人機的「多用途無人指揮艦」，也就是無人機航艦。韓國航空航太工業公司（KAI）近日公布無人機航艦艦載機的示意圖，其艦載無人戰機重達6噸，有效載重更達800公斤，是MQ-9B的2倍多，可攜帶數枚飛彈或超音速飛彈。

軍聞網站「Army Recognition」報導，該無人戰機配備尾鉤和加強型起落架，可使用電磁發射和回收系統相容。KAI表示，該無人戰機將採用模組化設計，可整合和互換傳感器，以支援多種任務類型。預計它將攜帶遠程空對空、空對地飛彈和可空射無人機。該飛機還設計用於遠程偵察任務，具有低可觀測性，包括內部武器艙。

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報導指出，韓國海軍的無人戰機比韓國忠誠僚機LOWUS更大，並且在有效載荷、結構加固和操作獨立性也有不同。該無人機的最大起飛重量約為6噸，有效載重為800公斤，作戰半徑約482公里，預計巡航速度低於0.6馬赫。機鼻分採用模組化設計，允許整合主動相控陣雷達、紅外線搜尋與追蹤系統（IRST）、光電瞄準系統（EOTS）以及未來型號中可能整合的海上監視雷達。除了能夠攜帶「流星」遠程空對空飛彈外，該無人作戰飛機還將配備KAI開發的小型和中型空射無人機，使它能夠作為無人機指揮機，在協調行動中管理多架無人機。

不過，雖然該計畫由KAI推動，但韓國海軍等採購機構尚未發布正式需求，該項目正獨立進行。KAI表示，一旦計劃確定，KAI已隨時準備好響應任何正式採購。

圖為韓國現代重工（HD HHI）公布的未來無人機航空母艦「HCX-23 Plus」。（圖片取自@Roni_Sont的X帳號）

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