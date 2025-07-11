美軍工製造太慢 荷購以色列版海馬士首次射擊

荷蘭皇家陸軍近日首次試射以色列PULS多管火箭系統並全部命中，這也是荷蘭19年來重新裝備火箭彈。（圖取自荷蘭國防部）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕荷蘭皇家陸軍近日首次試射以色列PULS多管火箭系統並全部命中，這也是荷蘭19年來重新裝備火箭彈。而荷蘭之所以採購以色列PULS而非美國HIMARS，則是考量地緣及採購流程加速後的結果。

軍聞網站「Army Recognition」報導，荷蘭的PULS系統是荷蘭於2023年5月採購，價值約3.05億美元（約新台幣89.1億），並於5年內交付20套系統，首批四套發射器即在2024年初交付。全部20套發射器將分為兩個作戰連，每個連將包括8套發射器，編入兩個排，另外4套發射器將作為訓練和後勤預備隊。

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報導指出，每輛PULS發射器可從兩個密封吊艙發射不同類型的火箭。它可以攜帶36枚、射程35公里的122公厘「阿卡」（Accural）火箭彈、20枚射程40公里的160公厘火箭彈、4枚射程300至400公里的增程砲兵火箭彈（EXTRA），以及2枚射程250公里以上的德立拉的戰術飛彈；PULS也可配置為發射「天空打擊」（SkyStriker）巡飛彈，每個吊艙可容納6枚。「天空打擊」無人機的射程超過100公里，可在偵察後返回著陸，並可重複使用。該系統可在不到一分鐘的時間內完成一次射擊任務，並能在不到一秒的發射間隔內發射六枚非導引火箭彈。

選擇以色列製造的PULS而非美國HIMAR 系統，是荷蘭在精簡採購流程後所做的決策。由於俄羅斯入侵烏克蘭後全球對高科技武器系統的需求高漲，荷蘭國防部選擇將初步規劃和研究階段重疊，以加速採購進程。採購計劃得到了荷蘭議會的批准，幾個月後就簽署了合約。PULS的開放式架構允許未來與歐洲製造商生產的彈藥相容，這與HIMARS專有彈藥的限制不同。雖然羅馬尼亞、波蘭和立陶宛等北約成員國正在服役HIMARS，但荷蘭效仿丹麥和西班牙，選擇了PULS系統。

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