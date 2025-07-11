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漢光41》模擬共軍特工滲透軍港破壞 CM21甲車開進測天島基地防衛
漢光41號演習，戰車開進海軍測天島基地，展開協同作戰。（澎防部提供）
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖進入第3天的「漢光第41號演習」，擔任守方的第一作戰區昨（10日）深夜執行測天島反特攻應援作戰任務，由戰備部隊派遣CM21甲車等兵力，深入測天島海軍基地，協同駐地單位聯合作戰，清除來犯敵軍，展現國軍高戰備能力。
第一作戰區表示，此次任務以「實戰化」為目標，模擬敵特攻小組滲入軍港設施進行破壞，澎防部機步營接獲命令後，所屬戰車、兵力，快速機動移往測天島，立即與駐地守備部隊實施任務交接，並編組聯合防護網，執行港區封鎖、偵巡警戒、要點防衛及打擊滲透，確保重要設施安全，展現快速反應與縝密協調能力。
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戰備部隊長林上尉表示，面對多變威脅情境，部隊平時即需落實戰備整備與聯合作戰演練，才能有效防範敵特攻襲擾，確保港區運補中樞與防衛戰力穩固；此次應援作戰不僅磨練部隊機動應處能力，也深化島上守備官兵協同作戰默契，為離島防衛打下堅實基礎。
第一作戰區表示，馬公測天島基地為海軍澎湖防禦主力，因此三軍協同作戰，擊退來犯敵人，保住澎湖海域生命線，未來地區戰備部隊將持續秉持「多域拒止、韌性防衛」戰略指導，落實各項訓練與戰備規劃，肆應各種突發狀況，全力守護國土安全。
深夜巷戰，第一作戰區步兵在測天島堅壁清野。（澎防部提供）