台南2027年再添手榴彈、反裝甲訓練場 國防部斥資6212萬元委商新建

國防部將斥資6212萬餘元，在台南興建「手榴彈實彈投擲暨反裝甲射擊場」，並目標在2027年上半完工。圖為一年期義務役男於去年11月進行「紅隼」反裝甲火箭射擊（資料照）

〔記者劉宇捷／台北報導〕國防部近年持續改革兵役政策，除了義務役期延長為一年外，也重視官兵的手榴彈、反裝甲武器的實彈訓練。其中，為使配套訓練能量跟上兵員增幅，國防部將斥資6212萬餘元，在台南興建「手榴彈實彈投擲暨反裝甲射擊場」，並目標在2027年上半完工，供台南地區各部隊能就地訓練。

隨著兵力政策轉型，國防部也陸續進行相關配套措施優化。據政府電子採購網今（11）日最新公布的決標資訊顯示，國防部將斥資6212萬4635元於台南市執行「手榴彈實彈投擲暨反裝甲射擊場新建統包工程」，並分別由4家民間廠商合作共同得標，履約日期則自今（2025）年7月1日起至2027年3月1日止。

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國防部評估，希望藉由本次手榴彈實彈投擲場暨反裝甲射擊場建設的完工，可供台南地區各部隊就地訓練，減少將受訓學員送至鄰近縣市訓場訓練之情況，可節省往返通勤時間。另藉由增加合格訓場數量，使各部隊可分配之訓練梯次增加，提升國軍單兵基本作戰能力，並期能有效緩解整體南部訓場使用壓力。

因應兵力轉型政策，一年義務役男去年底已首度在南測中心射擊「紅隼」反裝甲火箭，國防部亦在去年啟動老舊手榴彈檢修更新，並再斥資13.5億向美採購數十萬枚M67新式手榴彈；對此，國軍也相對需要更多訓場來執行這些投擲、射擊任務，而此次射擊場的建設，將可分擔台南地區新訓單位及部分主戰單位在手榴彈及反裝甲火箭的射擊需求。

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