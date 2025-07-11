不滿俄方強硬傳川普將援烏3億美元武器 下週對俄發重大聲明

外媒最新消息指出，美國總統川普將動用「總統撥款權」向烏克蘭輸送武器，估計價值約在3億美元上下。據指此舉是在美俄兩國外長會談後的發生，這也被認為是美方針對俄羅斯持續攻擊烏克蘭的強硬回應。（法新社）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯持續交戰，至今已超過3年，雖然美國軍方先前一度傳出將暫停向烏克蘭運送部分武器，但外媒最新消息指出，美國總統川普將動用「總統撥款權」向烏克蘭輸送武器，估計價值約在3億美元上下。據指此舉是在美俄兩國外長會談後發生，這也被認為是美方針對俄羅斯持續攻擊烏克蘭的強硬回應。川普本人也透露，下週他將針對俄羅斯問題發表重要聲明。

據悉，「總統撥款權」允許總統在緊急情況下，從庫存中調撥武器來協助盟友。過去美國前總統拜登常動用總統撥款權，而在川普上任後，原本只輸送前總統拜登授權的武器給烏克蘭，目前最新消息則指出，在川普重返執政後，將首次動用「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority, PDA）向基輔輸送武器。

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本月8日川普就曾表示，美國將向烏克蘭運送更多武器。據外媒於10日的報導也指出，知情人士表示，川普的團隊將根據「總統撥款權」，從庫存中挑選出部分武器運往烏克蘭，價值可能在3億美元上下。目前傳出這批武器可能包括防禦型愛國者（Patriot）飛彈和進攻型中程火箭，但具體有哪些裝備尚未確定。

稍晚川普在接受美國全國廣播公司新聞網（NBC News）訪問時也說明，美國會將這些武器出售給北約，並由北約將武器轉讓給烏克蘭，至於武器的費用將百分百由北約承擔。川普也提及下週他也將針對俄羅斯問題發表重要聲明。

外媒報導也提到，美國國務卿魯比歐10日與俄羅斯外交部長拉夫羅夫會談後也表示，目前沒有跡象顯示俄方願意妥協，川普也對俄方的強硬立場感到失望；川普也表示，正在考慮支持一項對俄羅斯實施嚴厲制裁的法案。盧比歐則指，川普政府一直在就該法案與美國參議院進行磋商。

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