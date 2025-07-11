漢光41》徵用物流3噸半貨卡一字排開 柏鴻輝：平戰結合打造社會韌性

國防部副部長柏鴻輝在新北市板橋視導國軍第三作戰區「自強41號演習」，本次演習徵用民用6輛3噸半貨車一字排開。（記者方瑋立攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕「史上最長」國軍漢光41號演習進入第3天，國防部副部長柏鴻輝今（11）日視導第三作戰區同步進行的「自強41號演習」時強調，漢光演習是以與國外交流許多「平戰結合」概念進行，主要目標是打造全社會防衛韌性，不管在天災或不幸有戰爭發生時，社會都能夠持續運作，讓敵人知道我們有準備，就不敢貿然犯台。

「自強演習」指的是動力動員，每年會與後備軍人動員的同心演習一併實施，並鱉合漢光演習進行各項演練。

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漢光41號演習進入第三天，國軍第三作戰區11日實施「自強41號演習」，驗證徵用民間人、物力流程，6台民用貨車上午在新北市板橋435藝文特區一字排開。（記者方瑋立攝）

國軍第三作戰區今天執行「自強41號演習」，與新北市政府合作進行作戰物資徵購徵用作業，6艘民間3噸半貨車在新北市板橋435藝文特區一字排開。柏鴻輝赴現場視導並一一訪問貨車司機，他也當場與全動署副署長吳來益少將討論如何讓徵用作業最佳化，如省下集合流程所需的時間和油料，直接送抵需求位置附近等。

柏鴻輝受訪強調，漢光41號演習10天9夜，採「無腳本」方式，也盼落實從國外交流汲取的很多類似「平戰結合」的概念來做，主要目的是希望打造全社會防衛韌性。他說，今天國軍與新北市政府合作，就是希望維護不管是天然災害，或是未來不幸發生戰爭時，社會都能夠持續運作。

柏強調，身為一個國民，尤其是中國每天以灰色地帶衝突襲擾我方的情況下，我們必須團結起來，讓敵人知道，我們有準備，我們不是好欺負的，令其不敢貿然犯台。

針對「無腳本」為何還有提前集合的情況？柏鴻輝說明，無腳本是指可以應對所有極端想定下的「臨機狀況」，而非跟無紙化一樣什麼都沒有、雜亂無章。他強調，戰爭絕非直線式，而是跳躍式的，中國「由演轉戰」也並非不可能，敵人進攻的節奏還是有其戰術、戰略，國軍也會依照其方式訂定台灣的防衛計畫。

柏鴻輝說，演習的目的就是要檢討、精進，其可貴之處是發現問題的核心價值，在秉持尊重專業前提下，驗證所有資源調度，包括民力、物力動員是否有效、符合部隊需求，這是國軍接下來必須持續強化的地方。

至於未來動員民力、物力是否能夠直接派至需求地點，柏強調，國軍會進行檢討，未來會就部隊實際需求、徵用時間及位置，結合實際情況進行調節與應變，會在演習後持續精進。

國防部副部長柏鴻輝11日在新北市板橋視導國軍徵用民間物力、人力的「自強41號演習」。（記者方瑋立攝）

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