漢光41》206旅戰支連前進蘆竹臨戰訓練 強化戰傷救護演練

206旅戰支連召員們在臨戰訓練中，加強戰傷救護演練。（記者周敏鴻攝）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕國軍「漢光41號」演習實兵演練今進入第3天，陸軍六軍團206旅戰支連前往桃園市蘆竹區德林寺進行臨戰訓練，「同心35號」教育召集訓的召員們全副武裝，模擬執行戰鬥任務，煙霧瀰漫、槍聲四起，加上逼真的戰傷救護，盼能有效提升每一位召員的作戰能力。

戰支連是戰鬥支援單位，武器以步機槍為主，召員們上午於大雨中，持步槍執行戰鬥任務，在槍聲四起的模擬戰場上，組織陣線開槍與敵軍駁火，過程中還有召員模擬中彈受傷後，由其他召員用擔架帶他離開接戰區域。

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206旅戰支連召員們在臨戰訓練中，加強戰傷救護演練。（記者周敏鴻攝）

206旅戰支連召員們在雨勢中進行臨戰訓練。（記者周敏鴻攝）

206旅長上校陳龍豪說，戰場上會有戰損，搶救須把握黃金時間，所以不論是對召員或現役部隊而言，戰傷救護演練都非常重要；演習中也加強「縮短距離」演練，期許各專業排組恢復戰力時，能有默契地互相協調以最快能再度投入戰爭。

陳龍豪補充，206旅全旅動員是教育召集的革新，徵集超過3000名兵力，驗證了動員能量，而14天的訓練，包括提升召員的專業專長、武器射擊、作戰計畫演練等，都能得更多資料，作為後續精進部隊戰力的方向。

206旅戰支連召員們在雨勢中進行臨戰訓練。（記者周敏鴻攝）

206旅戰支連召員們在煙霧瀰漫中進行臨戰訓練。（記者周敏鴻攝）

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