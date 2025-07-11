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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

獨家》模擬攔截解放軍威脅 直擊空軍愛國者系統部署松山機場外圍

2025/07/11 12:55

漢光演習第三天，愛國者飛彈發射車在台北松山機場東面河濱公園進行放列部署，模擬重要目標應援，待命攔截解放軍進犯威脅。（記者鹿俊為攝）漢光演習第三天，愛國者飛彈發射車在台北松山機場東面河濱公園進行放列部署，模擬重要目標應援，待命攔截解放軍進犯威脅。（記者鹿俊為攝）

〔記者陳治程／台北報導〕國軍「漢光41號」演習進入第三天，各作戰區常、後備部隊續依作戰進程實施訓練，繼演習頭兩日進行物資、人力動員後，據了解，陸軍工兵部隊將構築防禦工事；空軍也將實施作戰歸來、熱加油整備等項目；不過，本報稍早直擊，隸屬空軍防空部的「愛國者」防空系統，正部署於松山機場東面的河濱公園，並將發射車放列，模擬解放軍意圖攻擊台北政經要地及機場，飛彈部隊接令後進行關鍵基礎防禦。

從現場情形可見，操作愛國者飛彈系統的防空飛彈旅，在聞令後便快速機動至松山機場東面外圍，部署一輛雷達車及兩輛放列、飛彈彈箱抬舉的飛彈發射車，模擬政經要地及松山機場遭解放軍攻擊，進行關鍵基礎設施防禦。

空軍防空飛彈旅愛國者連今（11）日中午聞令機動，模擬重要基地及松山機場遭中國飛彈攻擊，派出一輛雷達車、兩輛飛彈發射車，放列於機場東面的河濱公園，緊鄰松山基地指揮部，演練關鍵基礎設施防護。（記者陳治程攝）空軍防空飛彈旅愛國者連今（11）日中午聞令機動，模擬重要基地及松山機場遭中國飛彈攻擊，派出一輛雷達車、兩輛飛彈發射車，放列於機場東面的河濱公園，緊鄰松山基地指揮部，演練關鍵基礎設施防護。（記者陳治程攝）

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