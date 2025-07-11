全力投入災後重建復原 嘉義縣停辦2025城鎮韌性演習

嘉義縣今年韌性（防空）演習停辦。（嘉義縣政府提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣原訂7月15日下午1點30分至2點實施2025年城鎮韌性（防空）演習，但因丹娜絲颱風從嘉義縣布袋鎮登陸，造成嚴重災情，目前仍有許多區域尚未復電，也還在進行重建與救援，縣府宣布今年的韌性（防空）演習停辦。

嘉義縣府重視韌性（防空）演習，上週還由縣長翁章梁上鏡錄製短片，搭配手語老師的輔助畫面，向鄉親及聽障人士溫馨宣導，也錄製語音檔，透過各鄉鎮市公所清潔隊收取垃圾時間，大街小巷播音提醒縣民配合演習時間相關管制作為。

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但因丹娜絲颱風造成嘉縣重大災情，重創水電基礎設施及公共建設，農林漁牧業損失甚鉅，目前還有1萬9千多戶停電，縣府動員行政團隊、民防組織投入災後重建及救援，因此將停辦演習，不實施警報發放、疏散避難及人、車管制。

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