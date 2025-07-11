漢光演習逢災情 陸軍十軍團派兵支援嘉義地區災後復原

第五作戰區官兵協助清除倒塌樹木，恢復道路暢通。（軍方提供）

〔記者歐素美／台中報導〕丹娜絲颱風造成嘉義地區多處災情，國軍第五作戰區丶陸軍第十軍團，在執行漢光演習的同時，也根據地方政府需求，派遣兵力協助地方復原。

陸軍第十軍團表示，第五作戰區官兵今天協助嘉義縣梅山鄉、大林鎮疏通阻塞水溝並清除倒塌樹木，恢復道路暢通。

請繼續往下閱讀...

陸軍第十軍團指出，第五作戰區自7月7日起，即依地方政府需求申請，持續檢討兵力協助災後復原。官兵積極投入街道倒塌樹木及水溝淤泥清理等任務，協助地方迅速恢復道路通行與民眾安全。秉持「軍民一家親」的精神，靈活調整兵力及支援裝備，與地方攜手加速復原腳步，展現國軍守護鄉里的堅定決心。

第五作戰區官兵協助疏通阻塞水溝。（軍方提供）

第五作戰區官兵協助嘉義縣梅山鄉、大林鎮疏通阻塞水溝並清除倒塌樹木，恢復道路暢通。（軍方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法