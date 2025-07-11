漢光41》花蓮F-16戰機不熄火「熱加油」 力拚最短時間升空

在今日的漢光41號演習中，空軍為演練縮短戰機的整補再出動時間，於花蓮基地實際演練F-16「熱加油」作業，做好最快再升空的準備。（軍聞社提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕共機、共艦等襲擾是目前灰色地帶衝突最常見的手段，在本日的漢光41號演習科目中，空軍持續針對越發劇烈的空中進犯威脅做出回應；為縮短戰機的整補再出動時間，空軍今於花蓮基地演練F-16「熱加油」作業，戰機在落地至機坪後，以不熄火關車的方式，直接進行油料補給，做好最快再升空的準備。

空軍各型戰機昨日已紛紛轉場花蓮進行戰力保存，空軍第五聯隊今天在花蓮基地執行F-16戰機「熱加油」作業，空地勤人員在緊急狀況下配合進行油料補充，以便戰機隨即再次升空執行任務，展現空軍持續作戰能力。

請繼續往下閱讀...

空軍第五聯隊上午在花蓮基地執行F-16戰機「熱加油」作業，戰機在不熄火關車的情況下，直接進行油料補給，做好最快再升空的準備。（軍聞社提供）

在完成各項安全檢查後，加油人員迅速連接油管至戰機加油口，展開加油作業，並同步進行必要的系統檢查與確認（軍聞社提供）

過程中，F-16戰機滑至指定位置維持發動機運轉，先由機組人員進行搭機線與搭地線的連接，將靜電導入地面、防範火花產生，確保加油作業安全。在完成各項安全檢查後，加油人員迅速連接油管至戰機加油口，展開加油作業，並同步進行必要的系統檢查與確認，空、地勤人員保持高度警戒與密切配合，以熟練專業的技術與冷靜沉著的態度，確保戰機在最短時間內完成整補。

藉由熱加油作業，可短時間內完成油料補給，大幅縮短戰機滯留地面時間，提升作戰效能，即時再度升空應對威脅。（軍聞社提供）

藉由熱加油作業，於短時間內完成油料補給，可大幅縮短戰機滯留地面時間，提升作戰效能，並確保戰機保持最佳戰備狀態，即時再度升空應對威脅，捍衛領空安全。

不過值得關注的是，從畫面中可見，參與此次熱加油的F-16戰機看似不多，而面對大規模、高張力的衝突，我國是否具有可同時開設多個「熱加油」點的量能，也是這項科目應去評估、驗證的地方。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法