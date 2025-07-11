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造機成本壓不住 波音E-7A恐失南韓新空中預警機大單

2025/07/11 17:06

南韓空軍的E-7A空中預警機，韓方型號為E-737。（南韓空軍官方Facebook）南韓空軍的E-7A空中預警機，韓方型號為E-737。（南韓空軍官方Facebook）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕美國航太大廠波音的E-7A「楔尾鷹」（Wedgetail）現為南韓空軍主要預警機型，近年更一度被選為美軍E-3型機的接班選項；然而，美國五角大廈月前在國會聽證會上透露，新年度計畫優先轉購E-2D預警機以加速汰換，近日更有外媒指出，因成本上漲，該機未參與南韓最新一輪預警機招標，競爭機會恐轉向紳寶、L3Harris等對手。

航空媒體《Aviation Week》8日報導，南韓防衛事業廳（DAPA）去（2024）年起陸續進行新一代預警機「E-X」第二階段（E-X Phase II）計畫的尋商，但前兩次招標皆以流標告終，而在上（6）月底截止的第三輪招標中，瑞典紳寶、美國L3Harris分別以旗下「全球之眼」（GlobalEye）、軍用版「Global 6500」預警機提案，但波音的E-7A成本未能符合該國預算要求，最終未能提出投標方案。

L3Harris改裝的Global 6500噴射空中預警機。（L3Harris官網）L3Harris改裝的Global 6500噴射空中預警機。（L3Harris官網）

E-7A預警機是波音以737NG（新世代737）商業客機為基礎改造而成，機背搭載諾斯洛普．格魯曼（NG）的「多用途電子掃描陣列」（MESA）雷達，能360度偵測多重海、空威脅，還具戰機指管、區域目標追蹤，以及電子信號情報（ELINT）蒐集能力，情監偵能量強大。

該機目前由澳洲、南韓及土耳其三國採用，而英國雖採購三架，但首架新機仍在測試階段，美國近期調整政策，計畫在新年度優先採購E-2D型機，滿足汰換需求。

報導指出，「E-X」第二階段計畫目標在2028年採購新一批4架空中早期預警機，總預算3.6兆韓圜（約新台幣702億元）。南韓空軍已有4架同型現役機，若本輪由Saab或L3Harris勝出，波音將失去重返南韓市場的機會；除非本次流標並啟動第四度招標，波音才可能重返戰局。

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