中國故意洩漏？ 央視介紹殲-15T 背景卻多次揭「殲-35」生產

中國官媒《央視》在一級介紹「殲-15T」戰機的專訪中，多次透露出背景內正在生產的「殲-35」戰機，這些話畫面直接由官媒「有意無意」露出，引發網友議論。（圖片取自央視／本報編輯）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕中國對新款匿蹤戰機「殲-35」始終保持高度警戒，更別說是更具機敏性的生產過程。然而，有網友發現，中國官媒《央視》在一級介紹「殲-15T」戰機的專訪中，多次透露出背景內正在生產的「殲-35」戰機，這些話畫面直接由官媒「有意無意」露出，引發網友議論，不過對中國來說，現在最機敏的飛機可能已變為殲-36、殲-50。



這項意外發現，近日在社群媒體上流傳。這部《央視》的專訪原本是要近距離介紹，將部署在福建艦上的彈射型殲-15T戰機，不過他們所拍攝的棚場外圍空間，卻停有多架生產中的「殲-35」戰機，當主持人在介紹殲-15T的過程中，背後的殲-35也多次入鏡。在此之前，中國尚未公開展示其任何匿蹤戰機的生產過程，包括已服役多年的殲-20。

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從畫面中可見，這些殲-35戰機儘管外型大致成形，但仍未噴上匿蹤塗料，全機仍處於綠色底漆階段，同時有數名工程師正忙著作業，推測這些飛機正在最後生產階段，而其中一個視角的殲-35還放下了捕捉勾，證明這座瀋陽的中航飛機工廠是專門生產艦載機的基地之一。

這項發現引發外界議論，有網友認為這是中國官方故意的「低調」發布，因為主持人的多個視角後方，都恰巧出現了殲-35，對於會慎選專訪背景的官媒來說，頻繁出現是否為偶然，令人存疑。多年來，中國軍方一直嚴格保密其飛機製造過程，很少允許攝影機靠近敏感項目。

這些殲-35戰機儘管外型大致成形，但仍未噴上匿蹤塗料，全機仍處於綠色底漆階段，而其中一個視角的殲-35還放下了捕捉勾（圖中紅圈處）。（圖片取自央視／本報編輯）

軍聞網站《Defence Blog》引述分析人士表示，這些影片很可能反映出中國軍方對殲-35的控管力度上發生轉變，亦或是說，官媒的畫面製作存在疏忽。對中國航空工業來說，殲-35已逐漸成為公開部署的戰機，而相對仍在試驗的殲-36攻擊機及殲-50戰機，可能才是中方認為的「最高機密」。

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